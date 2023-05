HAGL vào tốp 8, CLB TP.HCM bất ngờ thắng đậm

HAGL thắp lại hy vọng

CLB HAGLkhông có lực lượng tốt ở mùa giải năm nay, vì thế đội bóng phố núi nỗ lực chắt chiu từng điểm số với hy vọng vào tốp 8. 7 trận hòa sau 9 vòng đấu, cho thấy đội quân của HLV Kiatisak rất khó đánh bại đối thủ và Kiatisak cũng thừa nhận các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian.

Các cầu thủ HAGL vui mừng vào tốp 8 Minh Trần

Thế nhưng, trước một CLB Hà Nội vắng cả Văn Quyết và Hùng Dũng, đội chủ sân Pleiku đã biết tận dụng cơ hội của mình. Từ tình huống phạm lỗi của thủ môn Tấn Trường dẫn đến quả phạt 11 m, Paollo đã dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng dẫn trước giúp HLV Kiatisak triển khai thế trận phòng ngự phản công. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thiếu Văn Quyết khiến đội khách mất đi khả năng tạo đột biến trên hàng công. Không có Hùng Dũng, CLB Hà Nội cũng mất luôn những đường chuyền lợi hại nên không thể tìm được bàn san bằng cách biệt. Thắng trận này, HAGL vươn lên hạng 7 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Trong khi CLB Hà Nội đứng thứ 3 với 16 điểm, thua đội đầu bảng Thanh Hóa đến 5 điểm.

Ban huấn luyện đội TP.HCM mừng rỡ KHẢ HÒA

Ở nhóm đua trụ hạng, CLB TP.HCM có chiến thắng rất quan trọng trước CLB Đà Nẵng với tỷ số 5-1. Khi mà mọi người đều cho rằng đội bóng TP.HCM gặp khó vì khủng hoảng lực lượng và kinh tế thì họ đã chơi với tinh thần quật khởi để giành chiến thắng. Các pha lập công của Samson (2 bàn), Masaray (2 bàn) và Green giúp đội quân của HLV Vũ Tiến Thành sáng cửa trụ hạng. Hiện CLB TP.HCM đứng thứ 12 với 7 điểm, hơn CLB Bình Dương và CLB Đà Nẵng 2 điểm.

Nam Định FC và Hà Tĩnh FC chia điểm

Tại sân Thiên Trường, CLB Nam Định hòa Hà Tĩnh 1-1 khiến đội quân của HLV Vũ Hồng Việt khó có cơ hội đăng quang ở mùa giải năm nay. Nam Định bị đội khách dẫn trước khi Vũ Quang Nam ghi bàn mở tỷ số từ chấm

11 m. Phải đến phút 76, Hendrio mới lập công giúp đội chủ sân Thiên Trường tránh được trận thua. Trận hòa này khiến đội bóng thành Nam chỉ được 15 điểm, thua đội đầu bảng Thanh Hóa 6 điểm.

Cờ đến tay Thanh Hóa

Việc các đội ở tốp đầu như Hà Nội, Công an Hà Nội, Bình Định không có kết quả tốt ở vòng 10 V-League 2023 giúp CLB Thanh Hóa tạo được khoảng cách an toàn lên 3 điểm so với đội nhì bảng Công an Hà Nội.

Chiều nay (1.6), CLB Thanh Hóa sẽ làm khách trên sân Gò Đậu trước chủ nhà Bình Dương. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đang đứng vị trí 13 phải nỗ lực tối đa để thoát khỏi vị trí nguy hiểm. Dù đã có sự khởi sắc sau 2 trận hòa trước Khánh Hòa và Hà Nội, nhưng hàng thủ của CLB Bình Dương thiếu sự chắc chắn nên không có nhiều hy vọng dù chơi trên sân nhà. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa đang có phong độ tốt với dàn cầu thủ chất lượng. HLV Popov Emilov đã xây dựng được tinh thần đoàn kết và lối chơi gắn kết cho toàn đội nên Thanh Hóa rất lợi hại dù đá trên sân khách. Nếu thắng đội Bình Dương, CLB Thanh Hóa sẽ có thêm ưu thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League năm nay.

Ở trận đấu còn lại, CLB Viettel sẽ quyết tâm giành chiến thắng trước SLNA để chen chân vào tốp 8.