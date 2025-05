Hai ái nữ nhà Barack Obama hiếm hoi lộ diện

Ca sĩ trẻ Destin Conrad nổi tiếng với ca khúc Kissing in Public, đã đăng tải loạt ảnh cùng bài đăng đầy cảm xúc lên Instagram hôm 25.4, trong đó có khoảnh khắc chụp chung cùng hai ái nữ nhà Barack Obama là Malia Obama và Sasha Obama.

Malia Obama (trái) và Sasha Obama (phải) tạo dáng chụp ảnh cùng nhau khi dự bữa tiệc của ca sĩ Destin Conrad Ảnh: Instagram destinconrad

Trong bức ảnh được chia sẻ, Malia Obama diện áo khoác da nâu dáng rộng, để lộ mái tóc nâu xoăn dài buông xõa qua vai. Cô đứng bên trái Destin Conrad.

Ở phía bên kia, Sasha Obama chọn phong cách trẻ trung và gợi cảm với quần jeans xanh nhạt cạp trễ kết hợp áo tank top trắng dáng lửng. Cô khéo léo tạo điểm nhấn bằng thắt lưng và vòng cổ bản lớn.

Sự xuất hiện của hai chị em nhà Obama ngay lập tức khiến mạng xã hội "dậy sóng". Nhiều fan gửi lời chúc mừng thành công của Destin Conrad, trong khi số khác không giấu được sự phấn khích trước sự hiện diện của Sasha Obama và Malia Obama.

Cuộc sống kín tiếng sau khi rời Nhà Trắng của hai con gái Barack Obama

Sau khi ông Barack Obama kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống Mỹ từ năm 2009 đến 2017, Malia Obama và Sasha Obama phần lớn rút lui khỏi ánh đèn truyền thông để tập trung cho việc học và phát triển bản thân.

Trong một buổi podcast gần đây mang tên Not Gonna Lie with Kylie Kelce vào tháng 3, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ - Michelle Obama đã chia sẻ về khoảng thời gian nuôi dạy con trong Nhà Trắng, đặc biệt là những lo lắng thầm kín của bà: "Tôi muốn các con được tự do sống như những thiếu niên bình thường, nhưng đồng thời cũng lo chúng sẽ bị đăng lên mạng chỉ vì những chuyện vặt mà đứa trẻ nào cũng làm".

Malia Obama và Sasha Obama hiện đang sống cùng nhau tại thành phố Los Angeles sau khi đã hoàn tất chương trình đại học và lựa chọn con đường phát triển riêng Ảnh: SplashNews

Bên cạnh đó, bà Michelle Obama cũng bày tỏ sự trăn trở vì con gái không được trải qua những trải nghiệm tuổi teen điển hình như dạ hội hay học lái xe: "Tôi thật sự nhẹ nhõm khi rời khỏi Nhà Trắng - vì tôi muốn con mình được sống mà không phải chịu sự soi xét của cả thế giới".

"Dù đến giờ các con vẫn phải đối mặt với paparazzi và cái bóng của tên tuổi gia đình, nhưng ít nhất, những năm tháng ở Nhà Trắng đã giúp chúng luyện tập đối mặt với điều đó", bà nói thêm.