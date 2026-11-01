Hai anh em sinh đôi cùng học Bách khoa, cùng du học Đức, cùng làm giảng viên

Gia đình có truyền thống học Bách khoa

Nguyễn Hùng Việt và Nguyễn Hùng Thắng cùng 35 tuổi, ở P.Bạch Mai, TP.Hà Nội, là hai anh em sinh đôi có nhiều điểm trùng hợp thú vị trong học tập và sự nghiệp. Cả hai cùng thi đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó du học Đức, theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và hiện là giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Công nghệ, ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU).

Nhớ về tuổi thơ, Việt cho biết anh trầm tính hơn, trong khi Thắng hướng ngoại. Hai anh em có ngoại hình giống nhau đến mức thầy cô thường khó phân biệt. Khi còn học phổ thông, giáo viên phải xếp hai người ngồi cách xa nhau để tránh nhầm lẫn. Không ít lần, một người không trả lời được câu hỏi nhưng người còn lại lại bị ghi tên vào sổ đầu bài.

Cả hai có nhiều sở thích giống nhau, từ ăn uống đến học tập. Đặc biệt, hai anh em đều học tốt các môn tự nhiên nhưng không có thế mạnh về ngoại ngữ.

Gia đình Việt và Thắng có truyền thống học tập tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Ông ngoại, bố và bác của hai anh em đều từng theo học ngôi trường này. Bố là kỹ sư tại Đài Truyền hình Việt Nam, mẹ là giáo viên toán THCS. Nhà lại cách trường khoảng 40 m nên ngay từ khi còn học cấp 2, cả hai đã xác định Bách khoa là lựa chọn của mình.

“Hồi đó, bọn mình xác định một là đỗ Bách khoa, hai là năm sau thi lại”, Việt kể.

Gia đình Việt và Thắng có truyền thống học tập tại ĐH Bách khoa Hà Nội ẢNH: NVCC

May mắn, cả hai đều trúng tuyển. Việt học công nghệ thông tin, còn Thắng theo ngành điện tử - viễn thông. Dù khác chuyên ngành, hai người vẫn thường xuyên học cùng, chia sẻ tài liệu và hỗ trợ nhau vượt qua những môn đại cương khó như toán cao cấp, vật lý đại cương.

Việt cho biết gia đình không áp đặt con phải học ngành nào hay theo đuổi con đường nào. Bố mẹ luôn ủng hộ những quyết định quan trọng của hai anh em, tạo điều kiện để mỗi người tự lựa chọn hướng đi.

Người anh là điểm tựa trên hành trình du học Đức

Sau khi tốt nghiệp ĐH, Việt sang Đức học tập tại ĐH Kỹ thuật Munich, sau đó làm việc tại Berlin. Thắng tiếp tục theo học thạc sĩ tại ĐH Bauhaus Weimar, muộn hơn anh trai khoảng 2,5 năm.

Việt đến với AI khá tình cờ. Năm 2015, khi lĩnh vực này chưa phổ biến như hiện nay, anh ban đầu dự định học tiếp về mạng máy tính, chuyên ngành từng theo học tại ĐH Bách khoa. Tuy nhiên, sau một số thay đổi, anh quyết định chuyển hướng sang AI dù khi đó chưa có nhiều kiến thức về lĩnh vực này.

Việt sang Đức học tập trước em trai gần 3 năm, sau đó hỗ trợ em cả về tài chính lẫn tinh thần ẢNH: NVCC

Khi Thắng chuẩn bị sang Đức, Việt gợi ý em trai tìm hiểu AI để hai người có thể hỗ trợ nhau nhiều hơn. Thắng sau đó lựa chọn hướng ứng dụng AI trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, còn Việt theo hướng xử lý hình ảnh.

Quyết định du học của Thắng không dễ dàng. Trước đó, anh có công việc ổn định tại một công ty outsource (công ty gia công phần mềm hoặc thuê ngoài) ở Hà Nội nhưng vẫn muốn khám phá những cơ hội mới. Khi quyết định rời công việc để sang Đức, Thắng nhận được không ít lời phản đối từ những người xung quanh.

Trong giai đoạn nhiều áp lực và hoài nghi, Việt là người ủng hộ em trai cả về tinh thần lẫn tài chính. “Việt là người đứng về phía mình. Mình nhớ rất rõ cảm giác có người tin mình khi chính mình còn chưa chắc chắn”, Thắng chia sẻ.

Theo Việt, việc hai anh em học tập lệch nhau lại tạo ra những thuận lợi riêng. Khi Thắng sang Đức, anh đã có kinh nghiệm học tập và làm việc nên có thể chia sẻ những điều cần thiết để em trai thích nghi. Hai người thường xuyên trao đổi về chuyên môn, cuộc sống và những khó khăn gặp phải.

Dù học ở hai thành phố khác nhau, Thắng thường đến Berlin thăm anh trai vào các kỳ nghỉ. Sau khi tốt nghiệp, công việc của Thắng cũng chủ yếu tập trung tại Berlin, giúp hai anh em có thêm thời gian sống và làm việc gần nhau. “Thi thoảng hai anh em hay nói vui là dù ở Việt Nam hay ở Đức thì bọn mình cũng đều ở thủ đô”, Việt kể.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Hùng Việt (phải) và Nguyễn Hùng Thắng (trái) ẢNH: NVCC

Từ hai anh em sinh đôi đến đồng nghiệp

Từ cuối năm 2022, khi Việt vẫn còn ở Đức, hai anh em đã cùng xây dựng kênh YouTube Việt Nguyễn AI, chia sẻ kiến thức về AI, Data Science, Machine Learning, Deep Learning và kinh nghiệm du học, làm việc tại Đức. Cả hai còn tổ chức các lớp học trực tuyến vào cuối tuần.

Cơ duyên đưa Việt và Thắng đến NEU bắt đầu vào giữa năm 2025, khi hai người được mời làm diễn giả tại các talkshow do sinh viên Khoa Công nghệ thông tin tổ chức. Ấn tượng với môi trường năng động và sự nhiệt huyết của sinh viên, cả hai tìm hiểu về công việc giảng dạy rồi cùng ứng tuyển. Sau đó, hai anh em đều được nhận.

Hiện tại, ngoài việc cùng giảng dạy, hai người còn hỗ trợ nhau trong công việc chuyên môn. Có những hôm một người bận, người còn lại có thể đứng lớp thay. Khi đi trong trường, nếu bất ngờ có sinh viên chào hỏi, đôi khi hai anh em cũng phải đoán xem đó là sinh viên của mình hay của người kia.

Dù có nhiều điểm tương đồng, Việt và Thắng vẫn giữ những cá tính riêng. Thắng nhận xét anh trai là người hòa đồng, dễ mến, cẩn trọng và thường cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Ngược lại, Thắng thích thử nghiệm và sẵn sàng đón nhận những điều chưa chắc chắn.

Sự khác biệt ấy giúp hai người bổ sung cho nhau. Việt thường đưa ra lời khuyên về định hướng công việc, còn Thắng chia sẻ về xu hướng phát triển AI tại Việt Nam để cả hai cập nhật thực tế.

Nhìn lại hành trình đã qua, hai anh em đều trân trọng sự tin tưởng mà gia đình dành cho mình. Ở tuổi 35, từ những cậu bé từng khiến thầy cô nhầm lẫn trong lớp học đến hai giảng viên cùng theo đuổi AI, Việt và Thắng vẫn tiếp tục đồng hành. Trong tuần, họ là đồng nghiệp trên giảng đường; cuối tuần, cả hai lại cùng đứng lớp trực tuyến, chia sẻ kiến thức công nghệ.

Với kinh nghiệm học tập và làm việc tại Đức, hai anh em mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực AI tại Việt Nam.