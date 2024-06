Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân: Thêm hai người nhập viện cùng triệu chứng

Hôm nay 13.6, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, bệnh viện này đã tiếp nhận 2 bệnh nhân là anh Đ.V.D. (39 tuổi) và con trai S.V.T (11 tuổi), đến từ Bắc Kạn. Đây là hai bố con, cùng được chẩn đoán: viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, cùng nhập viện ngày 11.6.



Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tổ chức điều tra nguyên nhân, giám sát phòng, chống bệnh viêm màng não do não mô cầu SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN

Hai bệnh nhân nhập viện đều đã được chọc dịch não tủy cho thấy dịch đục. Kết quả xét nghiệm ngày 12.6 xác định 2 bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu. Sau khi điều trị kháng sinh thích hợp, 2 bệnh nhân tạm thời ổn định, tỉnh táo, ăn được, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Theo bệnh viện, trước đó ít ngày, hai bà cháu (là mẹ và con gái của bệnh nhân Đ.V.D) đã tử vong cùng triệu chứng ban đầu.

Hai bà cháu là hai trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân được Trung tâm Y tế H.Ba Bể (Bắc Kạn) thông tin. Trong đó, mẹ của nam bệnh nhân là bà H.T.Đ, 64 tuổi, tử vong tối 9.6. Cháu Đ.T.V. (2 tuổi) cũng có các biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, nôn và bị tiêu chảy, đã tử vong ngày 5.6.

Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, với các triệu chứng bệnh, rất nhiều khả năng 4 người trong gia đình (trong đó có hai bà cháu tử vong chưa rõ nguyên nhân) có thể cùng nhiễm vi khuẩn gây bệnh viêm màng não do não mô cầu. Tuy nhiên, vẫn cần chờ thêm kết quả chẩn đoán xác định.



Bệnh cấp tính, đột ngột

Theo Bộ Y tế, viêm màng não do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính xảy ra đột ngột với các triệu chứng sốt, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn, cổ cứng, thường có ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước. Bệnh nhân thường lơ mơ hoặc hôn mê. Có trường hợp biểu hiện mệt lả đột ngột, xuất hiện mảng xuất huyết và sốc. Ngày nay, nếu phát hiện sớm và điều trị tích cực thì tỷ lệ tử vong chỉ từ 5 - 15%.

Bệnh có các thể lâm sàng đa dạng như: viêm màng não tủy cấp có mủ, nhiễm vi khuẩn huyết do não mô cầu, viêm khớp do não mô cầu, viêm màng trong tim do não mô cầu. Ngoài ra, có nhiều người bị nhiễm não mô cầu nhưng chỉ có sốt hoặc viêm mũi họng. Ở nơi có bệnh lưu hành, số người bị nhiễm não mô cầu ở hầu, họng (người lành mang trùng) mà không có triệu chứng lâm sàng chiếm từ 5% - 10%.

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, sau khi nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, về các trường hợp tử vong tại thôn Nà Lầu, xã Mỹ Phương, H.Ba Bể và thông báo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư về bệnh nhân có kết quả dương tính với bệnh do viêm màng não mô cầu, Sở Y tế Bắc Kạn đã tổ chức họp khẩn cấp triển khai hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch, hướng dẫn điều trị và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do viêm màng não mô cầu trên địa bàn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn là đầu mối triển khai giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch tại H.Ba Bể; dự báo dịch; tham mưu, dự trù đảm bảo đầy đủ thiết bị, hóa chất, vật tư, vắc xin, cho công tác phòng, chống dịch bệnh não mô cầu.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đảm bảo cơ sở vật chất, địa điểm cách ly, trang thiết bị đảm bảo điều trị, cấp cứu kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh não mô cầu.

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh do viêm màng não mô cầu; kiện toàn các đội đáp ứng nhanh, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Chuẩn bị, bố trí các tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng đáp ứng với các tình huống cấp cứu, dịch bệnh khi xảy ra, sẵn sàng các phương tiện vận chuyển để chuyển người bệnh đến bệnh viện khi cần.