Hai bác sĩ chia sẻ chuyên môn tại Hội nghị Da liễu - Thẩm mỹ châu Á

Việc được lựa chọn với tư cách báo cáo viên khách mời quốc tế độc lập cho thấy sự ghi nhận của giới chuyên môn quốc tế đối với năng lực lâm sàng, kinh nghiệm thực tiễn và các thành tựu chuyên môn của hai bác sĩ.

Bác sĩ Diệp Yến Nhi báo cáo tại Hiệp hội Da liễu - Thẩm mỹ Philippines (PACS )

Hai bác sĩ được mời tới các Hội nghị Da liễu châu Á như Indonesian Cosmetic Dermatology Study Group (KSDKI) – COSMIC tại Indonesia (tháng 5.2024), Dermatology Chapter Academy of Medicine Malaysia (tháng 6.2024), ICONIC-CUTE (tháng 6.2025), Philippine Academy of Cutaneous Surgery 2026 (PACS) và Hội nghị Da liễu và phẫu thuật da châu Á (ADLAS) 2024, 2026.

Bác sĩ Diệp Yến Nhi được mời báo cáo tại hội nghị của Malaysia tháng 6.2024

Tại các kỳ hội nghị quốc tế PACS 2026 và ADLAS 2024, 2026 - do Dr. Joyce Lim (Singapore) và Prof. Goh Chee Leok (Singapore) những chuyên gia hàng đầu về laser dermatology châu Á chủ trì. Bác sĩ Diệp Yến Nhi trình bày chủ đề về điều trị sẹo cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh và đánh giá các xu hướng trị liệu mới dưới góc độ hiệu quả, an toàn. Trong khi đó, bác sĩ Diệp Yến Linh chia sẻ kinh nghiệm xử lý biến chứng quanh mắt do tiêm filler, đồng thời giới thiệu phương pháp điều trị bớt mao mạch và u máu ở trẻ từ 18 tháng tuổi bằng phác đồ kết hợp thuốc bôi, laser và phẫu thuật.

Bác sĩ Diệp Yến Linh báo cáo tại Hội nghị Da liễu và Phẫu thuật da châu Á (ADLAS) 2026

Với nền tảng đào tạo chuyên sâu, cả hai bác sĩ đều tốt nghiệp Chuyên khoa I phẫu thuật tạo hình tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bác sĩ Diệp Yến Linh là thạc sĩ da liễu, còn bác sĩ Diệp Yến Nhi tu nghiệp về phẫu thuật da tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc), hoàn thành observership tại Bệnh viện Lenox Hill dưới sự hướng dẫn của Dr. Milton Waner (New York, Mỹ), và là International Fellow của Hiệp hội Phẫu thuật da Hoa Kỳ (ASDS).

Là đồng sáng lập Yen Clinic, sự có mặt của hai bác sĩ trong các hội nghị chuyên môn góp phần nâng cao tiêu chuẩn da liễu - thẩm mỹ hiện đại, đồng thời kết nối kinh nghiệm quốc tế với nhu cầu chăm sóc da tại Việt Nam.