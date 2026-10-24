Hai bãi biển Việt Nam vào top 10 điểm đến xu hướng thế giới

Nền tảng tìm kiếm - so sánh giá vé máy bay và khách sạn hàng đầu thế giới có trụ sở ở Anh Skyscanner vừa công bố top 10 điểm đến xu hướng thế giới vào năm tới. Trong đó, Đà Nẵng với mức tăng trưởng 68% lượng tìm kiếm vé máy bay khứ hồi so với năm trước, xếp vị trí thứ 6. "Từ những sáng thỏa thích bơi lội trên biển Mỹ Khê cho đến những đêm bên chân cầu Rồng hay các bữa tiệc hải sản lung linh dưới ánh đèn lồng, Đà Nẵng khiến mỗi ngày trôi qua của du khách luôn mang sắc thái riêng biệt", Skyscanner nhận xét.

Danh sách top 10 điểm đến xu hướng 2027 đa dạng, từ thủ đô của một nước Trung Á đến vùng đất băng giá của Phần Lan. Đứng đầu danh sách là Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan, nơi lượng tìm kiếm đã tăng vọt 501%. Rất có thể BBC là nguyên nhân, khi Skyscanner chỉ ra rằng thành phố này đã xuất hiện trong loạt phim Race Across the World mới nhất. Hurghada của Ai Cập đứng thứ hai, với lượt tìm kiếm tăng 186%. Các vị trí còn lại gồm Malmö, Thụy Điển (tăng 103%); Trapani, Ý (tăng 95%); Samos, Hy Lạp (tăng 75%); Trùng Khánh, Trung Quốc (tăng 70%); Đà Nẵng, Việt Nam (tăng 68%); Sal, Cape Verde (tăng 67%); Kittilä, Phần Lan (tăng 65%); thành phố Guatemala, Guatemala (tăng 63%).

Bình minh trên biển Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Trình

Ngoài ra, Skyscanner Ấn Độ cũng công bố top 10 điểm đến xu hướng năm 2027 dành cho thị trường nước này và một điểm đến biển khác ở Việt Nam là đảo Phú Quốc xuất hiện trong danh sách ở vị trí thứ 10 nhờ mức tăng trưởng tìm kiếm lên tới 133%. "Nổi tiếng với nhiều bãi biển cát trắng cùng những khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, Phú Quốc trở thành điểm đến đầy mê hoặc nhờ các quy định thị thực riêng thông thoáng cũng như loạt chuyến bay thẳng thuận lợi. Đây là chốn dừng chân lý tưởng để du khách rời xa màn hình điện tử và đắm chìm trong không gian tĩnh lặng bên bờ biển", Skyscanner viết.

Các vị trí còn lại trong danh sách lần lượt gồm Bishket, Kyrgyzstan; Rupsi, Ấn Độ; Okinawa, Nhật Bản; Malvan, Ấn Độ; Tirana, Albania…