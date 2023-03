Hai bệnh viện đa khoa tư nhân Việt Nam đầu tiên nhận giải Healthcare Asia Awards 2023

Bệnh viện Gia An 115 cùng CIH là hai bệnh viện tư nhân thuộc Tập đoàn Hoa Lâm xuất sắc đạt giải thưởng này

Bệnh viện Gia An 115 đã được vinh danh tại hạng mục Health and Wellness Initiative of the Year - Vietnam, giải Sáng kiến về Sức khỏe của năm; CIH được vinh danh tại hạng mục Most Improved Community Hospital of the Year - Vietnam, giải Bệnh viện cộng đồng cải tiến nhất của năm.

Healthcare Asia Awards 2023 là giải thưởng danh giá trong lĩnh vực sức khỏe tại châu Á. Vượt qua rất nhiều ứng cử viên khác, Bệnh viện Gia An 115 đã được lựa nhờ các sáng kiến và những nỗ lực vượt để chung vai sát cánh cùng ngành y tế.

Từ đầu tháng 8.2021, Bệnh viện Gia An 115 là một trong những bệnh viện đã tiên phong chuyển đổi một phần công năng để điều trị Covid-19, "chia lửa" với các bệnh viện công trong cuộc chiến chống dịch. Bệnh viện cũng đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho hệ thống trang thiết bị y tế, như giường bệnh, máy thở, monitor, máy lọc máu, bình oxy, trong đó có bình ô xy "khổng lồ" công suất 17.000 lít, đặc biệt là các hệ thống ECMO…

Bệnh viện còn đầu tư nhập thuốc điều trị Covid-19 hỗn hợp kháng thể đơn dòng, nhờ đó điều trị thành công hàng ngàn trường hợp Covid-19, trong đó có nhiều ca bệnh nặng.