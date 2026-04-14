Hai câu chuyện, một thực tế đáng lo

Câu chuyện thứ nhất: Từ đầu tháng 4.2026, cứ đêm xuống, trên đường phố Đồng Hới lại xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi vẫn cầm lái, nẹt pô, lạng lách, gây mất an ninh trật tự.

Tối 5.4, lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp Công an P.Đồng Hới ra quân tuần tra, xử lý 10 trường hợp vi phạm, tạm giữ 9 xe mô tô và 1 giấy đăng ký xe. Các lỗi chủ yếu gồm: người chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50 cc, không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe, thiếu gương chiếu hậu… Trong đó có 9 trường hợp là thanh thiếu niên; 3 trường hợp bị cảnh cáo, tổng mức phạt dự kiến hơn 22 triệu đồng.

Câu chuyện thứ hai: Tại xã Hoàn Lão, nếu không có sự chủ động theo dõi trên không gian mạng, can ngăn kịp thời ngoài đời thực thì 2 nhóm thiếu niên (sinh 2009-2012) đã lao vào nhau sau khi hẹn tụ tập giải quyết mâu thuẫn lúc 21 giờ 30 ngày 3.4.

Nhìn từ hai câu chuyện nêu trên, lỗi không chỉ nằm ở sự bồng bột của tuổi mới lớn mà còn là khoảng trống quản lý từ gia đình. Thật khó để nói các phụ huynh không có lỗi trong những kết cục buồn này. Bởi nếu các phụ huynh không buông lỏng, giao phương tiện, thiếu giám sát, quản lý thì đâu đến nỗi. Cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo, tăng cường tuần tra, xử lý, song chỉ như "chữa cháy" nếu thiếu sự chung tay từ gia đình, nhà trường…

Cần phải nhìn nhận rằng để ngăn hệ lụy buồn, cần siết chặt quản lý con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, phụ huynh cần phải biết được các hoạt động của con em mình, đặc biệt là các hành vi trên các nền tảng mạng xã hội, tăng hoạt động hè lành mạnh. Chỉ khi gia đình, nhà trường, xã hội cùng vào cuộc, những bi kịch mới có thể được chặn lại.