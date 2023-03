Hai cha con lãnh án 8 năm tù về tội hoạt động lật đổ chính quyền

Ngày 14.3, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tài (37 tuổi) 6 năm tù và Huỳnh Tiến (71 tuổi, cha ruột của Tài, cùng ở TX.Hoài Nhơn, Bình Định) 2 năm tù cùng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Bị cáo Huỳnh Tài (áo xanh) và Huỳnh Tiến (cha bị cáo Tài) tại phiên tòa T.B.

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, Huỳnh Tài bị các đối tượng xấu móc nối tham gia tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Thông qua mạng xã hội, Huỳnh Tài đã tham gia bỏ phiếu bằng hình thức gửi Email trưng cầu dân ý bầu lãnh đạo của tổ chức phản động lưu vong này.

Sau đó, để lập công với tổ chức phản động, Huỳnh Tài lôi kéo cha là Huỳnh Tiến cùng tham gia.

Bị cáo Huỳnh Tiến đã có các hoạt động như: trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến của tổ chức phản động và lôi kéo một số cá nhân tham gia. Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, đấu tranh làm rõ và ngăn chặn hành vi nguy hiểm này.

Tại phiên toàn, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định cho rằng hành vi của các bị cáo Tài và Tiến là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia, xâm phạm nền độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và chế độ chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, và tuyên phạt mức án như trên.