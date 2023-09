Hai cha con ướt sũng trên đường về quê, CSGT có mặt đúng lúc

Chiều ngày 6.9, trong lúc làm nhiệm vụ tại đường tránh Huế, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát hiện một người đàn ông cùng em bé ướt sũng, dắt bộ xe máy dưới trời mưa.



Cán bộ CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế kịp thời phát hiện, hỗ trợ hai cha con trên đường làm nhiệm vụ N.X

Ngay lập tức, tổ công tác đã dừng xe, hỏi thăm để kịp thời hỗ trợ họ. Qua lời kể, người đàn ông là anh Trần Văn Khánh (30 tuổi, sống tại Đà Nẵng), đang cùng con trai (4 tuổi) trên đường về quê Quảng Bình, đến km 20+800 đường tránh Huế thì xe hết xăng.

Lực lượng CSGT đã nhanh chóng đưa hai bố con vào chỗ tránh mưa, mua bánh, sữa và nước uống, áo mưa... hỗ trợ cha con anh Khánh. Đồng thời cử cán bộ đi mua xăng để họ tiếp tục lên hành trình về quê an toàn.

Anh Khánh chia sẻ, do điều kiện khó khăn nên trên đường đi 2 bố con chỉ dùng chung một chiếc áo mưa. Xe hết xăng ngay lúc trời mưa khiến anh càng thêm lo lắng. "Nhìn con ướt lạnh tôi xót xa lắm nhưng vì lúc đó trời mưa lớn trên đường tránh chỉ có xe lớn nên khó nhờ được ai giúp đỡ. Cha tôi con thật may mắn khi gặp được các chú công an tốt bụng", anh Khánh nói.

Lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hỗ trợ bánh, áo mưa, xăng... để 2 cha con anh Khánh tiếp tục hành trình về quê N.X

Trước việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của các bộ CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế, anh Khánh xúc động, gửi lời cảm ơn và chia tay để tiếp tục trở về quê trong sự cảm kích.