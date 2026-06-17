Hải Châu vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp

Thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 phường Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Phước Ninh và Hải Châu, P.Hải Châu có diện tích hơn 7,5 km² với dân số trên 131.000 người, giữ vai trò trung tâm hành chính, kinh tế và thương mại của Đà Nẵng. Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1.7.2025, UBND phường đã triển khai đồng bộ các chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy.

Hàng loạt quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm được ban hành kịp thời, góp phần bảo đảm hoạt động thông suốt. Một trong những điểm sáng nổi bật sau 1 năm vận hành là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. UBND phường đã đầu tư đồng bộ hạ tầng CNTT, kết nối liên thông các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với TP và các bộ, ngành.

Đến nay, 100% văn bản hành chính được ký số và phát hành điện tử. Từ tháng 7.2025 đến đầu tháng 5.2026, phường tiếp nhận gần 38.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 35.000 hồ sơ trực tuyến, đạt trên 92%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,93%, trong khi hồ sơ quá hạn chỉ 0,07%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt hơn 99%.

Bên cạnh đó, việc triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính được thực hiện hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công ở bất kỳ địa phương nào trên địa bàn TP.

P.Hải Châu là địa phương đầu tiên của Đà Nẵng vinh dự đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 30.6.2025 ẢNH: HOÀNG SƠN

Bộ máy tinh gọn, quản lý chủ động hơn

Song song với cải cách hành chính, việc kiện toàn tổ chức bộ máy cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phân cấp, phân quyền được triển khai theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Nhiều lĩnh vực như quản lý đô thị, trật tự xây dựng, xử lý vi phạm hành chính, chứng thực và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện chủ động ngay tại địa phương, giúp rút ngắn thời gian xử lý và giảm bớt khâu trung gian. Đặc biệt, việc ủy quyền cho công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện ký chứng thực đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp người dân giảm thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng phục vụ.

Trong lĩnh vực đầu tư công, địa phương được giao kế hoạch vốn hơn 65,6 tỉ đồng để triển khai các dự án hạ tầng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt gần 55%, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình phục vụ dân sinh và chỉnh trang đô thị. Cùng với đó, công tác lưu trữ, số hóa hồ sơ cũng được thực hiện bài bản. Hơn 4.200 hộp tài liệu từ các phường cũ đã được tiếp nhận, sắp xếp và bảo quản theo đúng quy định, tạo nền tảng cho việc xây dựng chính quyền số trong thời gian tới.

Điểm nổi bật trong công tác đối ngoại sau sáp nhập là Hải Châu trở thành địa phương đầu tiên của Đà Nẵng duy trì hiệu quả mô hình hợp tác quốc tế cấp phường với TP.Uiwang (Hàn Quốc), trên cơ sở kế thừa các chương trình đối ngoại của Q.Hải Châu trước đây. Từ tháng 7.2025 đến nay, phường đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn lãnh đạo, công chức và học sinh 2 địa phương, đồng thời tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác theo thỏa thuận hữu nghị đã ký kết với TP.Uiwang.

"Với quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ, Hải Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành phường thông minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò trung tâm của TP.Đà Nẵng", ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND P.Hải Châu, nhấn mạnh.