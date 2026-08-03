Hai chiến sĩ công an bất ngờ nổi tiếng sau màn hóa thân thành 'dancer'

Hai chiến sĩ công an nhảy theo bản năng, bất ngờ nổi tiếng

Những ngày qua, đoạn video ghi lại màn trình diễn trong phần thi tình huống của đoàn Công an TP.Hà Nội tại Hội thao quân sự, võ thuật và thể dục thể thao Công an nhân dân năm 2026 thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Giữa bối cảnh mô phỏng một bar, hai chiến sĩ trong vai các “dancer” (vũ công) với những động tác uyển chuyển, tự tin đã khiến nhiều người thích thú. Nhiều bình luận hài hước cho rằng cả hai “nhảy dẻo như dancer chuyên nghiệp”.

Phía sau những giây phút lan tỏa ấy là chiến sĩ nghĩa vụ Tạ Việt Hoàng (quê xã Nội Bài, Hà Nội), đang công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP.Hà Nội.

Chiến sĩ Tạ Việt Hoàng (giữa) bất ngờ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng sau màn trình diễn trong phần thi tình huống của đoàn Công an TP.Hà Nội ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Việt Hoàng cho biết từ trước khi nhập ngũ, anh luôn mong muốn được khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân để cống hiến và hoàn thành nghĩa vụ của một công dân.

“Từ khi nhập ngũ, mình sống kỷ luật hơn rất nhiều, từ lễ tiết, tác phong đến giờ giấc sinh hoạt. Đó là điều mình thấy bản thân trưởng thành hơn mỗi ngày”, Hoàng nói.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là chàng chiến sĩ sinh năm 2004 chưa từng học nhảy chuyên nghiệp.

Hoàng cho biết trước đây anh thường tham gia các chương trình văn nghệ, ca hát ở trường cũng như tại đơn vị sau khi nhập ngũ. Tuy nhiên, những động tác trong phần thi đều được anh thực hiện hoàn toàn theo cảm nhận.

“Thật ra mình chưa từng học nhảy. Mình chỉ từng tham gia các hoạt động văn nghệ nên khi lên sân khấu thì cứ nhảy theo bản năng thôi”, Hoàng cười.

Ít ai biết, chính Hoàng là một trong những người tham gia xây dựng tình huống và đề xuất ý tưởng đưa màn nhảy vào bối cảnh quán bar nhằm tái hiện chân thực nội dung phần thi.

Ý tưởng này đến từ những đoạn video Hoàng từng xem trên mạng xã hội. “Thấy trên mạng có nhiều clip nhảy trong bar nên mình nghĩ có thể đưa vào để bối cảnh sinh động hơn. Còn các động tác thì bọn mình tự nhảy theo bản năng chứ không có biên đạo chuyên nghiệp”, anh chia sẻ.

Chân dung chiến sĩ Tạ Việt Hoàng ẢNH: NVCC

Để hoàn thiện phần thi, cả đội dành khoảng nửa tháng chuẩn bị. Xen giữa những buổi tập là lịch công tác chuyên môn hằng ngày.

“Mọi người đều cố gắng cân bằng giữa việc tập luyện và nhiệm vụ được giao để không ảnh hưởng đến công việc. Có lúc cũng mệt nhưng cả đội luôn động viên nhau, vừa tập vừa tạo không khí vui vẻ nên ai cũng có thêm động lực”, Hoàng kể.

Theo nam chiến sĩ, điều đáng nhớ nhất không phải khoảnh khắc nổi tiếng trên mạng mà là quãng thời gian cả đội cùng ăn ở, tập luyện và đồng hành với nhau trước hội thao.

Khi bước lên sân khấu, Hoàng và đồng đội từng nghĩ phần thi có thể được khán giả chú ý. Tuy nhiên, anh không ngờ vài chục giây xuất hiện lại giúp mình trở thành gương mặt được nhiều người tìm kiếm.

“Mình chỉ nghĩ nhảy hết mình để phần thi của đội đạt kết quả tốt nhất. Khi đồng đội cho xem clip được chia sẻ trên mạng, mình vừa vui vừa khá ngại. Điều khiến mình hạnh phúc nhất là tiết mục mang đến tiếng cười và niềm vui cho mọi người”, Hoàng bày tỏ.

Màn hóa thân thành các “dancer” trong phần thi tình huống của đoàn Công an TP.Hà Nội thu hút hàng loạt bình luận trên mạng xã hội nhờ những động tác tự nhiên, vui nhộn ẢNH: NVCC

Chỉ mong được nhớ đến vì tinh thần cống hiến

Đồng hành cùng Việt Hoàng trong màn trình diễn là đại uý Nguyễn Đức Huy Hoàng. Anh cho biết bản thân không nghĩ phần phụ họa lại trở thành điểm nhấn của cả tiết mục.

“Thực ra mình chỉ được đơn vị giao nhiệm vụ vào vai dancer trong tình huống. Lên sân khấu thì bật nhạc rồi freestyle theo cảm nhận chứ cũng không có quá trình luyện tập gì đặc biệt”, anh chia sẻ.

Theo anh Huy Hoàng, màn nhảy chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ nội dung thi. Trọng tâm của anh và đồng đội vẫn là các nội dung nghiệp vụ, đặc biệt là phần thi công phá.

Chân dung đại uý Nguyễn Đức Huy Hoàng ẢNH: NVCC

Thậm chí, trước ngày thi khoảng 3 ngày, anh không may gặp chấn thương khi luyện tập nội dung công phá nên phải băng tay trong suốt quá trình tham gia hội thao.

“Nhiều người tưởng băng tay là đạo cụ của phần thi, nhưng thực tế mình bị chấn thương thật. Dù vậy, cả đội vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cuối cùng cũng giành được kết quả như mong muốn”, anh kể.

Điều khiến Nguyễn Đức Huy Hoàng bất ngờ nhất là nhiều khán giả dành sự chú ý cho vài chục giây phụ họa hơn là toàn bộ quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều ngày. “Tiết mục của mình chỉ là phần phụ họa cho tình huống. Không ngờ lại được mọi người quan tâm nhiều như vậy”, anh nói.

Dù vui vì nhận được nhiều tình cảm của cộng đồng mạng, Nguyễn Đức Huy Hoàng cho biết anh không mong sự nổi tiếng ảnh hưởng đến cuộc sống hay công việc.

“Cảm ơn mọi người đã yêu mến tiết mục của đoàn Công an TP.Hà Nội. Nhưng điều mình mong nhất không phải được tung hô hay gọi là dancer, mà là mọi người nhớ đến mình như một người công an luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, anh bộc bạch.

Theo các chiến sĩ, mục tiêu lớn nhất của cả đội là hoàn thành tốt phần thi và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ẢNH: NVCC

Với Việt Hoàng, cảm xúc cũng tương tự. Chàng chiến sĩ 21 tuổi cho biết sau tất cả, điều anh mong muốn nhất là phần thi của Công an TP.Hà Nội được khán giả đón nhận, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nhưng cũng gần gũi với người dân.

“Tụi mình chỉ mong hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang đến một phần thi ý nghĩa. Việc được mọi người yêu mến là niềm vui rất lớn, nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân”, Việt Hoàng nói.