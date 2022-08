Hai chiến sĩ nghĩa vụ công an trả lại 350 triệu đồng nhặt được

Ngày 25.8, Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết đơn vị đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất 2 chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân về thành tích không tham của rơi. Hai chiến sĩ này đã nhặt được số tiền 350 triệu đồng, thẻ ATM, đã trả lại người đánh rơi.

Trước đó, chiều 19.8, sau khi hết giờ làm việc, binh nhất Hồ Quí Thạch (19 tuổi) và hạ sĩ Huỳnh Thanh Hải (20 tuổi, đều đang thực hiện nghĩa vụ có thời hạn tại Công an TP.Vĩnh Long) xin ý kiến lãnh đạo ra quán cơm phía trước trụ sở để ăn cơm.

Cùng lúc này, anh Phan Trọng Duy Tân (ngụ P.Tân Hòa, TP.Vĩnh Long) cũng vào ăn cơm. Một lúc sau, anh Tân ra về nhưng bỏ quên một túi ni lông. Ngồi cạnh đó thấy sự việc, Hải và Thạch đã cầm túi ni lông chạy theo để đưa lại anh Tân nhưng không kịp nên mang đến giao lại cho Công an P.1, TP.Vĩnh Long để thông báo trao trả cho người mất. Qua kiểm tra, bên trong túi có 1 thẻ ATM và 350 triệu đồng. Lực lượng công an đã niêm phong và thông báo tìm chủ tài sản để trả lại.





Ngày 22.8, Công an TP.Vĩnh Long đã mời anh Tân đến để trao trả lại tài sản.