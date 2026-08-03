Hai con gái Quyền Linh đi sự kiện, nhan sắc tiếp tục gây chú ý

Hai con gái Quyền Linh diện thiết kế theo phong cách thanh lịch, ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp Ảnh: BTC

Tối 2.8, show diễn CTP No.3 của nhà thiết kế Chung Thanh Phong diễn ra ở TP.HCM, lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa lan đột biến. Bên cạnh dàn người mẫu từng được công bố trước đó như Hà Anh, Lan Khuê, Kỳ Duyên, Quỳnh Châu, Lại Mai Hoa... sự kiện còn quy tụ dàn khách mời đình đám như Hà Trần, Hari Won, Trương Quỳnh Anh, Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân. Đặc biệt, sự xuất hiện của Lọ Lem và Hạt Dẻ - 2 cô con gái của MC Quyền Linh trên thảm đỏ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tại sự kiện, Lọ Lem gây chú ý với chiếc váy xòe chất liệu ren, giúp tôn lên nhan sắc ngọt ngào thì Hạt Dẻ chọn thiết kế váy cúp ngực, kết hợp cùng kiểu tóc uốn nhẹ. Màn đọ sắc của hai ái nữ nhà Quyền Linh khiến nhiều người xuýt xoa.

Cả hai được cộng đồng mạng khuyên nên thử sức ở một cuộc thi nhan sắc trong tương lai Ảnh: BTC

Ở tuổi 20, Lọ Lem (Mai Thảo Linh) là gương mặt gây chú ý trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh đẹp. Cô chuộng phong cách thời trang thanh lịch, thỉnh thoảng làm mới bản thân với hình ảnh gợi cảm hơn. Trong khi đó, Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) vừa bước qua tuổi 18, nhan sắc được nhận xét không hề kém cạnh chị gái. Cách đây không lâu, Quyền Linh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh của con gái trong ngày sinh nhật, kèm dòng chia sẻ: "Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn bé xíu luôn nũng nịu bên cạnh ba không rời nửa bước, vậy mà bây giờ đã là cô thiếu nữ tròn 18 tuổi, cái tuổi thật đẹp, thật trong veo và thật nhiều ước mơ hoài bão".

Dàn sao đọ sắc tại show diễn của Chung Thanh Phong

Hà Trần lựa chọn chiếc váy đen giúp toát lên vẻ quyền lực khi xuất hiện tại thảm đỏ Ảnh: BTC

Màn đọ sắc của Thanh Thủy và Đoàn Thiên Ân trên thảm đỏ show diễn của Chung Thanh Phong. Nếu như Hoa hậu Quốc tế diện váy đen phom dáng xòe tôn nhan sắc ngọt ngào thì Đoàn Thiên Ân quyến rũ với váy bó sát tôn đường cong Ảnh: BTC

Hari Won được khen ngợi trẻ trung trong thiết kế váy đỏ cầu kỳ. Ngoài ra, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên MC Trấn Thành Ảnh: BTC

Nếu như Quế Anh, Ý Nhi chuộng trang phục thanh lịch thì Bùi Quỳnh Hoa chọn váy cắt xẻ táo bạo khoe vòng eo thon cùng đôi chân dài Ảnh: BTC

Hình ảnh khác lạ của Trương Quỳnh Anh tại sự kiện. Ở tuổi 37, nữ diễn viên không ngại biến hóa nhiều phong cách khác nhau Ảnh: BTC

Thanh Thanh Huyền và Như Vân nóng bỏng trên thảm đỏ show diễn của Chung Thanh Phong. Bộ đôi người đẹp trung thành với phong cách gợi cảm, tôn đường cong Ảnh: BTC

Puka nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả sau khi sinh. Gần đây cô gây chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn trong phim mới của Huỳnh Lập Ảnh: BTC

Dàn sao gồm Hoa hậu Ngọc Diễm, diễn viên Trâm Anh, ca sĩ Sĩ Thanh, diễn viên Hạ Anh đa dạng phong cách khi xuất hiện. Thảm đỏ lần này được Chung Thanh Phong đầu tư với nhiều loại máy quay và chụp hiện đại, nhằm mang tới những hình ảnh rạng rỡ nhất của các khách mời Ảnh: BTC