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    Hai con trâu 'đại náo' làng quê, húc nhiều người bị thương ở Lâm Đồng

    Trường Nguyên
    Trường Nguyên
    Hai con trâu chạy trên tỉnh lộ 725 qua xã Đinh Văn Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) húc loạn xạ khiến nhiều người bị thương và một số xe hư hỏng. Trâu húc đổ cả bàn tiệc cưới.

    Ngày 24.10, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà cho biết lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc hai con trâu húc nhiều người bị thương, làm hư hỏng một số tài sản tại thôn Tân Lập.

    Hai mẹ con trâu 'đại náo' làng quê, húc nhiều người bị thương ở Lâm Đồng- Ảnh 1.

    Thời điểm trâu húc vợ chồng bà Mai Thị Tám, rồi tiếp tục chạy trên tỉnh lộ 725 khiến người dân lo sợ

    ẢNH: K.T

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, trâu mẹ có cặp sừng khá dài và trâu con chạy trên tỉnh lộ 725 qua thôn Tân Lập. Lúc này, bà Mai Thị Tám (ở xã Đinh Văn Lâm Hà) cùng chồng đang đi xe máy thì bị 2 con trâu húc ngã.

    Sau khi húc bị thương vợ chồng bà Tám, cặp trâu tiếp tục chạy trên tỉnh lộ, lao vào tấn công những người gặp trên đường. Vụ việc khiến 3 người khác bị thương, gồm bà Mai, ông Minh (chủ trâu) và một người tên Phượng. Trong đó, ông Minh bị gãy xương, phải nhập viện cấp cứu. Bà Mai và người tên Phượng được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Lâm Hà sơ cứu. Qua kiểm tra ban đầu, cả hai chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường và dự kiến đến Đà Lạt để tiếp tục kiểm tra thương tích.

    Hai mẹ con trâu sau đó lao vào một rạp cưới khiến nhiều người tháo chạy, làm đổ một số bàn tiệc rồi chạy vào bãi vật liệu xây dựng ven đường. Lực lượng chức năng lập tức đóng cổng, cô lập hai con trâu bên trong bãi vật liệu.

    Hai mẹ con trâu 'đại náo' làng quê, húc nhiều người bị thương ở Lâm Đồng- Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng đóng cổng bãi vật liệu xây dựng, cô lập hai mẹ con trâu bên trong để xử lý

    ẢNH: K.T

    Do trâu mẹ hung dữ, có nguy cơ tấn công người, lực lượng chức năng buộc phải hạ gục trâu mẹ. Trâu con sau đó hoảng loạn bỏ chạy và đang được lực lượng chức năng truy tìm. Trong lúc hai con trâu chạy náo loạn tại thôn Tân Lập, đã làm một số ô tô, xe máy hư hỏng.

    Theo lãnh đạo xã, gia đình chủ trâu với những nạn nhân bị thương do trâu húc đã có trao đổi, thỏa thuận bồi thường chi phí điều trị.

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