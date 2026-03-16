Hai công nhân ở Cà Mau tử vong nghi bị điện giật

Chiều 16.3, ông Hồ Văn Linh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, 2 công nhân nghi bị điện giật dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn nghi bị điện giật làm 2 nạn nhân bị tử vong tại chỗ ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 40 cùng ngày, ông Châu Tuấn (42 tuổi), ông Danh Sà Phol (41 tuổi, cùng ở ấp Chùa Phật, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) đang thi công đóng cừ bê tông làm hàng rào cho gia đình ông Lâm Văn Tỷ (75 tuổi, ở ấp Phước Thạnh 1, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau).

Trong quá trình thi công và di dời giàn khoan, do bất cẩn đã chạm vào đường dẫn điện nhà ông Lâm Ngọc Bích, ở cùng xóm với ông Tỷ. Hậu quả làm ông Châu Tuấn và ông Danh Sà Phol tử vong tại chỗ.

Người dân hiếu kỳ theo dõi hiện trường vụ tai nạn nghi bị điện giật làm 2 công nhân tử vong ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Hòa Bình đã nhanh chóng phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, lập biên bản sự việc và ghi lời khai những người có liên quan.

Đại diện các cơ quan chức năng xã Hòa Bình qua làm việc thì gia đình hai nạn nhân cương quyết từ chối khám nghiệm tử thi. Do đó, Công an xã Hòa Bình đã báo cáo vụ việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn, phối hợp tiếp nhận để điều tra, làm rõ nguyên nhân theo đúng quy định.

Ông Hồ Văn Linh cho biết thêm, khi các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau khám nghiệm xong hiện trường, gia đình đưa 2 nạn nhân về lo hậu sự, đại diện xã sẽ trực tiếp đến nhà thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.



