Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lãnh án tử hình kèm điều kiện giảm án

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/05/2026 18:41 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 7.5 đưa tin hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình, sẽ được giảm xuống thành tù chung thân nếu tuân thủ luật trong thời hạn 2 năm.

Truyền thông Trung Quốc cho hay theo phán quyết của tòa án, ông Ngụy Phượng Hòa bị kết tội nhận hối lộ, còn ông Lý Thượng Phúc bị kết tội nhận và đưa hối lộ. Bản án của hai ông được tòa án quân sự Trung Quốc tuyên riêng biệt.

Tân Hoa xã không đề cập tội danh của 2 ông liên quan đến vụ án cụ thể nào. Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng sẽ bị tước bỏ quyền chính trị vĩnh viễn, toàn bộ tài sản cá nhân sẽ bị tịch thu.

Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lãnh án tử hình kèm điều kiện giảm án- Ảnh 1.

Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (phải) và Lý Thượng Phúc

ẢNH: AP/REUTERS

Phán quyết của tòa án nêu rõ sau khi chấp hành các quy định trong thời hạn hoãn thi hành án tử hình kéo dài 2 năm, bản án của hai ông sẽ được giảm xuống tù chung thân, sau đó sẽ không được phép có thêm quyết định giảm án hoặc ân xá nào.

Bản tin trước đây của Tân Hoa xã cho biết ông Lý Thượng Phúc bị nghi ngờ nhận "khoản tiền hối lộ lớn" cũng như hối lộ người khác. Một cuộc điều tra đã kết luận ông Lý "không làm tròn trách nhiệm chính trị" và "tìm kiếm lợi ích cá nhân cho bản thân và người khác". 

Trong khi đó, Tân Hoa xã hồi năm 2024 đưa tin cuộc điều tra vào năm 2023 phát hiện ông Ngụy Phượng Hòa "nhận hối lộ tiền và đồ vật có giá trị". Hành động của ông Ngụy được xem là "có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, gây ra tác động tiêu cực và thiệt hại to lớn".

Ông Ngụy Phượng Hòa làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từ tháng 3.2018 - 3.2023, sau đó ông Lý Thượng Phúc kế nhiệm nhưng sớm bị miễn nhiệm vào tháng 10.2023.

Tin liên quan

Trung Quốc khai trừ đảng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc

Trung Quốc khai trừ đảng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc

Hôm nay (18.7), Tân Hoa xã đưa tin Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng ý để cựu Ngoại trưởng Tần Cương thôi chức Ủy viên Ban chấp hành và khai trừ đảng đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và cựu Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Lý Ngọc Siêu.

Khám phá thêm chủ đề

cựu bộ trưởng quốc phòng trung quốc lãnh án tử hình Ngụy Phượng Hòa Lý Thượng Phúc trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận