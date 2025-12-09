Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Hải đăng Kê Gà được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc cấp tỉnh

Quế Hà
Quế Hà
09/12/2025 06:30 GMT+7

Sở VH-TT-DL Lâm Đồng vừa phối hợp UBND xã Tân Thành (thuộc H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ) và đơn vị liên quan công bố di tích lịch sử và kiến trúc cấp tỉnh đối với hải đăng Kê Gà.

Tham dự và trao bằng chứng nhận di tích cấp tỉnh cho Di tích lịch sử và kiến trúc hải đăng Kê Gà có Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, đại diện đơn vị quản lý ngọn hải đăng Kê Gà và chính quyền địa phương.

Hải đăng Kê Gà được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc cấp tỉnh- Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh trao chứng nhận xếp hạng “Di tích lịch sử và kiến trúc hải đăng Kê Gà” cho lãnh đạo UBND xã Tân Thành

ẢNH: C.T

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng Võ Thành Huy cho rằng việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc hải đăng Kê Gà là di tích văn hóa cấp tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với di tích, mà còn góp phần tạo dấu ấn đặc biệt cho vùng đất ven biển Tân Thành, thúc đẩy mạnh hơn nữa phát triển du lịch biển của Lâm Đồng.

Hải đăng Kê Gà nằm trên đảo Kê Gà (rộng khoảng 5 ha) tại xã Tân Thành (chỉ cách bờ chừng 400 m), là một trong những ngọn hải đăng cổ kính có kiến trúc đặc biệt nhất VN hiện nay.

Hải đăng Kê Gà được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc cấp tỉnh- Ảnh 2.

Hải đăng Kê Gà

ẢNH: QUẾ HÀ

Hải đăng Kê Gà được người Pháp thiết kế và tổ chức xây dựng từ năm 1897, đến năm 1900 thì đưa vào hoạt động. Bên trong hải đăng có 183 bậc thang xoáy trôn ốc, chiều cao tính từ mặt biển là 65 m. Bán kính chiếu sáng của hải đăng này là 22 hải lý (khoảng 40 km). Đây là ngọn đèn biển giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải VN. Không chỉ có chức năng dẫn dắt tàu biển khu vực từ Phan Rang đến Vũng Tàu, hải đăng Kê Gà còn là công trình kiến trúc độc đáo, mang đậm kiến trúc cổ của người Pháp.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý hải đăng Kê Gà tiến hành lập ban quản lý di tích; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động nhằm bảo vệ, gìn giữ và phát huy tốt hơn giá trị văn hóa của di tích hải đăng Kê Gà.

Tin liên quan

Theo dấu xưa, chuyện cũ: Sắc phong đặc biệt ở làng chài Kê Gà

Theo dấu xưa, chuyện cũ: Sắc phong đặc biệt ở làng chài Kê Gà

Làng chài Kê Gà (xã Thuận Quý, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đang lưu giữ một sắc phong được vua Khải Định ban cho từ gần 100 năm trước ghi công những vị “phúc thần” đặc biệt của làng.

Có một Kê Gà hoang dã

Quang Vinh - Ali Hoàng Dương lần đầu song ca ăn ý và khám phá mũi Kê Gà

Khám phá thêm chủ đề

Sở VH-TT-DL Lâm Đồng Hải đăng Kê Gà Phan Rang xếp hạng di tich lịch sử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận