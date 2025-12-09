Hải đăng Kê Gà được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc cấp tỉnh

Tham dự và trao bằng chứng nhận di tích cấp tỉnh cho Di tích lịch sử và kiến trúc hải đăng Kê Gà có Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, đại diện đơn vị quản lý ngọn hải đăng Kê Gà và chính quyền địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh trao chứng nhận xếp hạng “Di tích lịch sử và kiến trúc hải đăng Kê Gà” cho lãnh đạo UBND xã Tân Thành ẢNH: C.T

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng Võ Thành Huy cho rằng việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc hải đăng Kê Gà là di tích văn hóa cấp tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với di tích, mà còn góp phần tạo dấu ấn đặc biệt cho vùng đất ven biển Tân Thành, thúc đẩy mạnh hơn nữa phát triển du lịch biển của Lâm Đồng.

Hải đăng Kê Gà nằm trên đảo Kê Gà (rộng khoảng 5 ha) tại xã Tân Thành (chỉ cách bờ chừng 400 m), là một trong những ngọn hải đăng cổ kính có kiến trúc đặc biệt nhất VN hiện nay.

Hải đăng Kê Gà ẢNH: QUẾ HÀ

Hải đăng Kê Gà được người Pháp thiết kế và tổ chức xây dựng từ năm 1897, đến năm 1900 thì đưa vào hoạt động. Bên trong hải đăng có 183 bậc thang xoáy trôn ốc, chiều cao tính từ mặt biển là 65 m. Bán kính chiếu sáng của hải đăng này là 22 hải lý (khoảng 40 km). Đây là ngọn đèn biển giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải VN. Không chỉ có chức năng dẫn dắt tàu biển khu vực từ Phan Rang đến Vũng Tàu, hải đăng Kê Gà còn là công trình kiến trúc độc đáo, mang đậm kiến trúc cổ của người Pháp.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý hải đăng Kê Gà tiến hành lập ban quản lý di tích; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động nhằm bảo vệ, gìn giữ và phát huy tốt hơn giá trị văn hóa của di tích hải đăng Kê Gà.