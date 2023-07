Hai đêm BlackPink biểu diễn tại Hà Nội dự báo có mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thủ đô Hà Nội ngày 29.7 có nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C; trời có mây, chiều nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây cũng là ngày đầu nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink biểu diễn ở sân vận động Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nhóm nhạc BlackPink tại sân bay Nội Bài rạng sáng 29.7 ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngày 30.7, tiếp tục là ngày BlackPink có buổi biểu diễn thứ hai, thời tiết tại thủ đô cũng tương tự như ngày 29.7, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C.



Cơ quan khí tượng dự báo, mưa giông tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có thể kéo dài từ nay đến hết ngày 2.8.

Theo kế hoạch, nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink sẽ biểu diễn 2 đêm 29 - 30.7 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sân khấu, âm thanh, ánh sáng... đã được chuẩn bị xong. Tuy nhiên, do phần lớn khu vực sân khấu và khán giả đều ở ngoài trời nên vấn đề thời tiết 2 đêm 29 và 30.7 được nhiều người quan tâm.

Tối 28.7, nhóm nhạc BlackPink đi trên chuyến bay thuê chuyến số hiệu EK2663 (máy bay A319) của Hãng hàng không Emirates, cất cánh tại sân bay Seoul (Hàn Quốc) lúc 19 giờ (giờ địa phương) và hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 0 giờ ngày 29.7.

BlackPink là ban nhạc nữ Kpop của Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa, có lượng fan đông đảo khắp thế giới. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của ban nhạc này bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10.2022 và liên tục "cháy" vé ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Tính đến nay, Born Pink là tour diễn có doanh thu cao nhất của một nhóm nhạc nữ.