Hai điểm đến của Việt Nam nằm trong top 'hot trend' năm 2023

Top 25 điểm đến này là các địa danh giành được danh hiệu danh giá nhất "Travellers' Choice Best of the Best" (điểm đến tuyệt vời nhất do khách du lịch bình chọn) năm 2023 trong hạng mục "Những điểm đến là xu hướng hàng đầu" (Trending Destinations) của Tripadvisor - một trong số nền tảng du lịch lớn nhất thế giới.

Hội An khiến du khách say đắm bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc và bình dị Tripadvisor

Theo đó, Hội An (Quảng Nam) xuất sắc giành ngôi vị "á hậu trendy", chỉ đứng sau Cuba. Phố cổ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam được giới thiệu là hình mẫu được bảo tồn hoàn hảo của một thương cảng Đông Nam Á quan trọng từ thế kỷ 15 - 19. Từng là điểm dừng chân phổ biến đối với khách du lịch ba lô, nơi đây ngày càng trở nên nổi tiếng với khách du lịch trên thế giới.

Hội An được mệnh danh là "Venice" của Việt Nam. Phố cổ Hội An nằm giữa khung cảnh sông nước thơ mộng với hình ảnh những con thuyền xinh xắn lướt nhẹ trên sông. Khi hoàng hôn buông xuống, khung cảnh Hội An trở nên lãng mạn với những cây cầu, con hẻm được chiếu sáng bằng hàng ngàn ngọn đèn và những chiếc đèn lồng...

Vào ngày 14 âm lịch hàng tháng, thành phố cổ này sẽ thay đèn điện bằng những chiếc đèn lồng truyền thống đầy màu sắc. Các thắng cảnh bao gồm chùa Cầu, đền Quan Công... Đừng quên để những thợ may lành nghề của phố cổ sẽ may đo cho bạn một vài bộ đồ đặt hàng riêng độc đáo nhé!



Với TP.HCM, du khách sử dụng nền tảng Tripadvisor đánh giá "hòn ngọc Viễn Đông" - thành phố năng động, rực rỡ và đầy thú vị Tripadvisor

Đứng ở vị trí thứ 11 là thành phố náo nhiệt nhất Việt Nam - TP.HCM. Tripadvisor giới thiệu TP.HCM luôn dẫn đầu xu hướng về cả văn hóa và kinh tế trong nước. Đây là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn nhất Việt Nam, sở hữu những tòa nhà chọc trời cao vút tầng mây, ngả bóng xuống những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc và những mái chùa truyền thống duyên dáng đã tồn tại từ hàng thế kỷ.

Sài Gòn xưa tự hào bởi nét duyên dáng của kiến trúc thuộc địa Pháp và những đại lộ thênh thang từng một thời đông đúc đến tắc nghẽn. Taxi là phương tiện được nhiều người lựa chọn để thăm thú thành phố rộng lớn này. Nơi đây còn có bảo tàng chứng tích chiến tranh khắc họa Chiến tranh Việt Nam dưới chính con mắt của người dân đất Việt.

Đừng bỏ lỡ chùa Ngọc Hoàng đầy ấn tượng và nhớ ghé Chợ Bến Thành muôn phần náo nhiệt, nơi bày bán đồ ăn, hoa hay thậm chí là những chú ếch. Từ TP.HCM, du khách cũng có thể ngao du qua những đồng lúa và nhà thuyền rải rác khắp đồng bằng Sông Cửu Long.