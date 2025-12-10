Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

Hai đội PUBG Mobile Việt Nam tranh tài ngôi vô địch thế giới tại 2025 PMGC

Thông Tin Dịch vụ
10/12/2025 20:00 GMT+7

D'Xavier và Team Flash là hai đại diện Việt Nam tranh tài ở vòng chung kết 2025 PMGC, sự kiện thể thao điện tử toàn cầu đỉnh cao của bộ môn PUBG Mobile, đang phủ sóng toàn thành phố Bangkok (Thái Lan).

Hai đội PUBG Mobile Việt Nam tranh tài ngôi vô địch thế giới tại 2025 PMGC - Ảnh 1.

Sau hai tuần tranh tài kể từ ngày 24.11.2025, giải Vô địch thế giới PUBG Mobile Global Championship 2025 (viết tắt 2025 PMGC) đã xác định 16 đội tuyển góp mặt ở vòng chung kết. Với sự phối hợp tổ chức từ Krafton, Level Infinite và Hero Esports cùng VNGGames là đơn vị truyền thông - tiếp sóng tiếng Việt, đây là sự kiện thể thao điện tử mang quy mô và đẳng cấp cao nhất trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp hằng năm của bộ môn PUBG Mobile, với tổng giải thưởng ước tính 80 tỉ đồng.

Vòng chung kết 2025 PMGC sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14.12 tại Siam Paragon, thành phố Bangkok, với sự góp mặt của 16 đội tuyển PUBG Mobile đến từ hơn 10 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, thể thao điện tử Việt Nam đóng góp tới hai đội tuyển tại vòng này, có cơ hội cạnh tranh danh hiệu cao quý nhất của giải Vô địch thế giới PUBG Mobile. Đó là D'Xavier và Team Flash, hai tập thể đã thi đấu bản lĩnh và thuyết phục tại các vòng đấu bản lề, gây ấn tượng mạnh trước hàng loạt đối thủ lớn cũng như người hâm mộ toàn cầu.

Hai đội PUBG Mobile Việt Nam tranh tài ngôi vô địch thế giới tại 2025 PMGC - Ảnh 2.

Không chỉ diễn ra những trận đấu Esport đỉnh cao, giải đấu 2025 PMGC còn là lễ hội giao thoa văn hóa có quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay tại khắp Bangkok; hứa hẹn mang đến một bầu không khí bùng nổ, đáng nhớ dành cho toàn thể khán giả theo dõi sự kiện trực tiếp và trực tuyến khắp toàn cầu. Từ sân bay cho tới các ga tàu điện ngầm trọng điểm, Bangkok được phủ kín hình ảnh chủ đề PMGC và PUBG Mobile, tạo nên lời chào ấn tượng dành cho tất cả tuyển thủ, người hâm mộ và du khách khi đặt chân đến thủ đô Thái Lan.

Hai đội PUBG Mobile Việt Nam tranh tài ngôi vô địch thế giới tại 2025 PMGC - Ảnh 3.

Để chào mừng giải 2025 PMGC, dòng sông Chao Phraya ở Bangkok cũng sẽ đăng cai một màn trình diễn ánh sáng bằng drone lớn nhất trước giờ.

Lễ hội PUBG Mobile tại Bangkok sẽ mang đến chuỗi hoạt động phong phú nhờ các hợp tác đẳng cấp. Tại Siam Paragon từ ngày 10 - 14.12, người hâm mộ có thể tham quan cửa hàng Balenciaga để check-in, trải nghiệm các sản phẩm giới hạn. Đặc biệt, nhà vô địch 2025 PMGC sẽ được trao tặng những chiếc áo khoác vô địch phiên bản Balenciaga, đánh dấu sự kết hợp đầu tiên giữa thể thao điện tử và thời trang cao cấp tại một giải quốc tế.

Hãng xe sang của Đức - Porsche cũng hiện diện tại 2025 PMGC khi trao tặng một chiếc Porsche Cayenne dành cho tuyển thủ PUBG Mobile xuất sắc nhất (MVP) của vòng chung kết 2025 PMGC. Đây là món quà hoàn hảo và xứng đáng dành cho cá nhân tỏa sáng nhất giải đấu, tôn vinh màn trình diễn đỉnh cao.

Hai đội PUBG Mobile Việt Nam tranh tài ngôi vô địch thế giới tại 2025 PMGC - Ảnh 4.

Trong 3 ngày diễn ra vòng chung kết 2025 PMGC, người hâm mộ còn được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc: từ trận showmatch PUBG Mobile Superstars United 2025, với 16 đội nghệ sĩ danh tiếng; một sàn diễn thời trang quốc tế PUBG Mobile đặc sắc cho tới một buổi Gala tôn vinh cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung của PUBG Mobile trên toàn thế giới.

Để hưởng ứng không khí thể thao - văn hóa cuồng nhiệt tại Bangkok, cộng đồng khán giả PUBG Mobile Việt Nam cũng có thể tham dự sự kiện Watch Party ở Hà Nội và TP.HCM để tiếp lửa cho các đại diện nước nhà. 

Hai đội PUBG Mobile Việt Nam tranh tài ngôi vô địch thế giới tại 2025 PMGC - Ảnh 5.

Đối với VNGGames và VIRESA, giải 2025 PMGC là bước tiến tự hào, đưa các vận động viên Thể thao điện tử xuất sắc nhất Việt Nam đến những đấu trường quốc tế đẳng cấp, với mục tiêu hướng tới sự kiện Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAN Games 20), diễn ra ở Nagoya (Nhật Bản) năm 2026. Theo công bố trước đó, PUBG Mobile là một trong các nội dung thi đấu tranh bộ Huy chương chính thức của bộ môn Thể thao điện tử.

2025 PMGC cũng hân hạnh đồng hành Anker - đối tác sạc chính thức của giải đấu, mang đến giải pháp năng lượng tối ưu dành cho các vận động viên Thể thao điện tử trong những trận đấu đầy căng thẳng. Với sự góp mặt của Anker, thương hiệu số một thế giới về thiết bị sạc di động, các tuyển thủ PUBG Mobile có thể yên tâm duy trì năng lượng tối ưu để giành được những thành tích tốt nhất tại vòng chung kết 2025 PMGC sắp tới. Để tìm hiểu thêm về thương hiệu và các sản phẩm của hãng Anker, có thể truy cập tại đây.

Vòng Chung Kết giải đấu 2025 PMGC sẽ được phát sóng trực tiếp từ 16 giờ 30, các ngày 12.12 - 14.12.2025 trên những kênh truyền thông chính thức sau:

