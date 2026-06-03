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Kinh tế

Hai dự án do MIK Group phát triển được vinh danh

Nguồn: MIK Group
Nguồn: MIK Group
03/06/2026 10:42 GMT+7

Ngày 2.6.2026, tại Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2, hai dự án do MIK Group phát triển là Imperia Sky Park và The Parkland đã được xướng tên ở các hạng mục quan trọng. Đây là sự ghi nhận dành cho những dự án được phát triển theo hướng chú trọng chất lượng sống, trải nghiệm cư dân và giá trị bền vững.

Hai dự án do MIK Group phát triển được vinh danh - Ảnh 1.

Dự án Imperia Sky Park được vinh danh tại lễ trao giải

Cụ thể, Imperia Sky Park được vinh danh trong Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam, trong khi The Parkland được xướng tên trong Top 10 Dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam. Việc 2 dự án đồng thời được ghi nhận tại một giải thưởng uy tín cấp quốc gia cho thấy sự đánh giá tích cực của giới chuyên môn đối với định hướng phát triển mà MIK Group theo đuổi trong nhiều năm qua.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và dự án có thành tích nổi bật, đóng góp cho sự phát triển của thị trường, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững.

Cùng được phát triển tại Hà Nội, thị trường trọng điểm của MIK Group, Imperia Sky Park và The Parkland cho thấy những cách tiếp cận khác nhau trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cư dân đô thị.

Hai dự án do MIK Group phát triển được vinh danh - Ảnh 2.

The Parkland lọt top Dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam

Imperia Sky Park được phát triển theo định hướng xây dựng một môi trường sống cân bằng giữa không gian xanh, mặt nước và nhịp sống đô thị hiện đại tại khu vực phía tây Thủ đô. Trong khi đó, The Parkland mang đến trải nghiệm sống năng động giữa hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn của Ocean City, nơi đang hình thành những cộng đồng cư dân mới tại phía đông Hà Nội.

Dù mang những đặc trưng riêng, cả hai dự án đều cho thấy sự nhất quán trong cách MIK Group phát triển sản phẩm, lấy trải nghiệm cư dân làm trọng tâm và chú trọng những giá trị có khả năng duy trì lâu dài.

Đáng chú ý, 2 dự án đạt giải lần này đều thuộc I Series - dòng sản phẩm đã góp phần tạo dựng dấu ấn của MIK Group tại thị trường Hà Nội trong nhiều năm qua.

Hai dự án do MIK Group phát triển được vinh danh - Ảnh 3.

Nhịp sống sôi động và hệ tiện ích, thương mại góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống tại các dự án I Series

Từ Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Imperia Smart City đến Imperia Signature Cổ Loa, các dự án thuộc I Series được phát triển trên nền tảng những tiêu chuẩn xuyên suốt về chất lượng sống, với sự kết hợp hài hòa giữa vị trí, quy hoạch, kiến trúc, không gian cảnh quan, hệ tiện ích và trải nghiệm cư dân.

Dù mỗi dự án mang một dấu ấn riêng, tất cả đều được phát triển theo cùng một định hướng lấy con người làm trung tâm và hướng tới những giá trị bền vững theo thời gian. Qua thời gian, nhiều dự án Imperia đã hình thành những cộng đồng cư dân hiện hữu và gắn kết, góp phần khẳng định vị trí của dòng sản phẩm này trên thị trường.

Việc Imperia Sky Park và The Parkland được vinh danh tiếp tục nối dài những ghi nhận dành cho các dự án thuộc I Series nói riêng và MIK Group nói chung trong thời gian qua.

Trước đó, MIK Group cũng được vinh danh tại International Property Awards (IPA) 2026 với 3 giải thưởng quan trọng. Những ghi nhận liên tiếp trong nước và quốc tế tiếp tục khẳng định năng lực phát triển dự án của MIK Group, đồng thời cho thấy sự nhất quán trong định hướng phát triển các không gian sống chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và cộng đồng.

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MIK Group Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam Imperia Sky Park The Parkland I Series
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