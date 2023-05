Trong kỳ nghỉ lễ gần đây ở Trung Quốc, cô gái và em trai đã đạp xe đến một địa điểm du lịch cách nhà khoảng 3 km ở tỉnh Hà Nam. Tờ SCMP đưa tin ngày 7.5 rằng họ đã bán được hơn 1.000 chiếc kem que trong ba ngày.

Hai đứa bé bán kem giúp đỡ mẹ gây sốt cộng đồng mạng CHỤP MÀN HÌNH TRANG SCMP

Những chiếc kem họ bán rất rẻ, với lợi nhuận chưa đến 1 nhân dân tệ (khoảng 3.400 đồng) cho mỗi chiếc.

Lí do mà hai đứa trẻ này phải bươn chải từ nhỏ đó là do mẹ của họ là bà Cui phải ngồi xe lăn do mắc bệnh bại liệt từ nhỏ. Bà bán đồ ăn vặt, bao gồm cả kem trên đường phố vì bà không thể làm công việc khác do đôi chân yếu.

Cui nói: “Hai đứa con của tôi đã giúp tôi điều hành gian hàng trên phố từ khi chúng còn nhỏ".

Họ đã bán được hơn 300 chiếc kem vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, 200 chiếc vào ngày thứ hai và hơn 400 chiếc vào ngày thứ ba. Tôi nghĩ rằng chúng đã kiếm đủ tiền để trang trải chi phí học tập trong năm nay”.

Những lời khen ngợi về sự ủng hộ của những đứa trẻ dành cho mẹ của chúng tràn ngập mạng xã hội, bài đăng này đã được xem 8 triệu lần chỉ riêng trên Douyin.

“Hai đứa trẻ thật siêng năng”, một người nói. “Chúng biết cha mẹ chúng kiếm sống rất khó khăn nên đã giúp đỡ, thật là những đứa bé ngoan”, một người khác bình luận.

Một người khác nói: “Tôi không ghen tị với những người sinh ra đã ngậm thìa bạc. Thay vào đó, tôi ngưỡng mộ những người tự hỗ trợ bản thân bằng nỗ lực của chính họ từ khi còn nhỏ”.