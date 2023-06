Hải Dương: Anh chém em ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Chiều 3.6, lãnh đạo UBND P.Duy Tân, TX.Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ trọng án khiến một người tử vong. Nghi phạm và nạn nhân đều là anh em ruột.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 40 cùng ngày, người dân ở P.Duy Tân đi tập thể dục thì phát hiện 2 anh em ruột đang xảy ra xô xát.

Thời điểm trên, ông Trần Văn Huấn (62 tuổi, trú thôn Châu Xá, P.Duy Tân, TX.Kinh Môn) đi từ nhà riêng tới khu sinh sống và chăn nuôi của em ruột là ông Trần Văn T. (59 tuổi, cùng trú thôn Châu Xá).

Nghi phạm Trần Văn Huấn tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Tại đây, ông Huấn dùng dao chém nhiều nhát vào người em trai, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Huấn cầm theo hung khí tới trụ sở Công an P.Duy Tân để đầu thú.

Nguyên nhân ban đầu, theo lời khai của ông Huấn, do mâu thuẫn trong phân chia tài sản của cha để lại. Trước đó, sau khi cha qua đời, ông Huấn đã chi một khoản tiền cho em trai ra làm ăn ở khu đất gần núi, còn ông Huấn nhận mảnh đất trong làng. Sự việc này đã được ông Huấn và em trai trao đổi với nhau bằng miệng từ 30 năm trước.

Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, ông T. lại đòi phân chia lại tài sản do cha để lại. Sau nhiều lần thỏa thuận mà không tìm được tiếng nói chung, giữa hai anh em đã xảy ra phát sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi thời gian gần đây ông T. nghe tin anh trai muốn xây nhà cho con trên mảnh đất đang tranh chấp.

Để giải quyết sự việc trên, cuối năm 2022, chính quyền P.Duy Tân đã hòa giải tranh cãi và yêu cầu hai anh em viết cam kết không được gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, đến sáng 3.6 đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

Nhận được tin báo, Công an P.Duy Tân đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TX.Kinh Môn và Phòng kĩ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y cũng như lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra, làm rõ vụ anh chém chết em ruột vì mâu thuẫn đất đai.