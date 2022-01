Hải Dương: Bắt được nghi phạm đâm anh ruột tử vong

Mở rộng điều tra vụ “làm luật”, ưu tiên cho xe qua cửa khẩu với giá 100 - 300 triệu đồng/xe, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan, trong đó có cán bộ hải quan và một cựu công an.