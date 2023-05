Hải Dương: Bị chuột rút khi đi tắm sông, nam thanh niên tử vong

Ngày 8.5, thông tin từ Công an xã An Thanh, H.Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, chiều qua (7.5) trên địa bàn xảy ra một vụ đuối nước khiến một nam thanh niên tử vong tại cống Sồi (thuộc địa phận thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước N.N

Nạn nhân là anh N.V.Q.T (22 tuổi, trú tại thôn Thanh Kỳ).

Theo thông tin ban đầu, vào 17 giờ 45 phút ngày 7.5, anh T. dẫn em trai (9 tuổi, trú cùng địa phương) đi tập bơi tại khu vực cống Sồi.

Theo lời kể của em trai anh T., khi xuống nước được khoảng 3 phút, anh T. cầm tay em trai nói bị chuột rút và kêu cứu. Sau đó anh T. nhanh chóng chìm xuống sông, người em hô hoán người dân xung quanh.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã An Thanh đã có mặt phối hợp người dân tìm kiếm. 20 phút sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh T. và đưa lên bờ để sơ cứu nhưng anh T. đã tử vong.

Thi thể anh T. đã được công an xã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.