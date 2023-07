Hải Dương: Bị nói xấu, em dùng dao bầu đâm anh họ tử vong

Chiều 4.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Bằng, Chủ tịch UBND xã Lương Điền (H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ trọng án, người em đâm anh họ tử vong.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 3.7, tại thôn Mậu An, xã Lương Điền, do mâu thuẫn cá nhân, Hoàng Đình Kim (44 tuổi, trú tại thôn Mậu An) dùng dao bầu đâm anh H.Đ.T (45 tuổi, ở cùng thôn). Anh T. là anh họ của Kim.

Ngay sau đó, anh T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong hồi 17 giờ 55 phút cùng ngày.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là Kim cho rằng anh T. đã nói xấu mình với gia đình trong thời gian Kim ở TP.HCM, khiến gia đình Kim xảy ra mâu thuẫn.

Trước đó, chiều 3.7, Kim hẹn gặp anh T. đến nhà mình để nói chuyện. Khi nói chuyện, 2 anh em xảy ra mâu thuẫn, Kim liền dùng dao bầu đuổi đâm anh họ.

"Hoàng Đình Kim sinh sống trong miền Nam đã lâu, mới về địa phương để làm căn cước công dân và định danh điện tử. Từ trước đến nay cả Kim và nạn nhân đều không có mâu thuẫn, cãi vã gì. Không rõ 2 bên lời qua tiếng lại thế nào, nhưng Kim bực tức rút dao đâm anh T. tử vong. Sau khi gây án, Kim ở nhà và cơ quan công an lập tức tới bắt giữ", ông Bằng thông tin thêm.

Vụ án đang được Công an H.Cẩm Giàng phối hợp với các lực lượng điều tra, làm rõ.