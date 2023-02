Hải Dương: Cháy lớn tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo

Vào khoảng gần 16 giờ hôm nay (28.2), một vụ cháy đã xảy ra tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (P.Nam Đồng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Hải Dương cùng nhiều lực lượng đã khác huy động người và phương tiện khẩn trương dập lửa.

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra cháy có hóa chất, chất dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Vụ cháy lớn đã tạo ra cột khói đen bốc cao gần trăm mét kèm mùi khét.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận đám cháy, từng bước khống chế ngọn lửa để chống cháy lan sang khu vực nhà làm việc, xưởng sản xuất của doanh nghiệp lân cận.

Tại hiện trường vụ cháy, trong khi lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa thì Công an TP.Hải Dương đã phối hợp huy động lực lượng phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự, chặn 2 đầu đường và không để người dân đến gần khu vực cháy nhằm đảm bảo an toàn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.