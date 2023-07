Hải Dương: Đầu thú sau gần 20 năm trốn truy nã

Theo tài liệu điều tra, năm 1992, Phạm Thị Cư (72 tuổi, có hộ khẩu tại khu dân cư số 4, TT.Thanh Hà, H.Thanh Hà) phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị truy nã, đến năm 2004 ra đầu thú rồi lại bỏ trốn.

Trong thời gian bỏ trốn, Phạm Thị Cư sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) lấy chồng và sinh sống ở đây.

Phạm Thị Cư tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Công an H.Thanh Hà và Công an xã Thanh Hải cũng đã vận động Phạm Văn Chương (26 tuổi, trú thôn An Liệt 1, xã Thanh Hải, H.Thanh Hà) ra đầu thú.

Chương phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có quyết định truy nã vào tháng 12.2020. Sau khi phạm tội, Chương trốn lên TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) làm nghề bốc vác sinh sống.

Phạm Văn Chương sau khi đầu thú tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hai đối tượng trốn truy nã nói trên.