Hải Dương: Khởi tố 4 bị can mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy

3 bị can bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Dương Văn Tài (43 tuổi), Nguyễn Trung Văn (34 tuổi), Phạm Văn Quyết (46 tuổi). Bị can Nguyễn Văn Chiến (48 tuổi, đều trú tại P.Văn An, TP.Chí Linh) bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Trước đó, lúc 8 giờ ngày 7.7, tại nhà của Nguyễn Trung Văn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Chí Linh phối hợp Công an P.Văn An kiểm tra, phát hiện Dương Văn Tài, Nguyễn Trung Văn và Phạm Văn Quyết đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an thu giữ 3 bơm tiêm xi lanh, bên trong có ma túy loại heroin. Qua đấu tranh, các nghi can khai nhận số ma túy trên do Văn và Quyết góp tiền, đưa cho Tài đi mua của Nguyễn Văn Chiến.

Tài là người chuẩn bị dụng cụ để sử dụng ma túy. Văn và Quyết cho ma túy vào bơm xi lanh, pha với nước cất rồi chia ra 3 bơm xi lanh để sử dụng.

Các bị can (từ trái qua): Nguyễn Văn Chiến, Phạm Văn Quyết, Dương Văn Tài và Nguyễn Trung Văn tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Căn cứ vào lời khai của các nghi can và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Chí Linh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Chiến. Trong quá trình triệu tập, lực lượng công an phát hiện Đoàn Trung Dũng (46 tuổi, trú P.Sao Đỏ, TP.Chí Linh) đang có mặt tại nhà Chiến. Dũng và Chiến đều khai nhận vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 7.7, Dũng đến nhà Chiến mua 1 gói heroin để sử dụng.

Được biết, 3 bị can Quyết, Văn và Chiến có nhiều tiền án. Phạm Văn Quyết từng có 3 tiền án về các tội: cướp giật tài sản (năm 1998), trộm cắp tài sản (năm 2008), mua bán trái phép chất ma túy (năm 2017). Nguyễn Trung Văn có 2 tiền án về các tội: giết người (năm 2007), tàng trữ trái phép chất ma túy (năm 2018). Nguyễn Văn Chiến có 2 tiền án về các tội: tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (năm 2004), mua bán trái phép chất ma túy ( năm 2016).