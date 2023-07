Hải Dương: Khởi tố bị can đổ hơn 350 tấn rác thải gây ô nhiễm môi trường

Ngày 29.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Giang (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Cường (32 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hưng, H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường, quy định tại khoản 2 điều 235 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Cường.

Cơ quan công an kiểm tra khu vực Đặng Quốc Cường đổ hơn 350 tấn rác thải trái phép CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ tháng 4.2022 đến tháng 6.2022, Đặng Quốc Cường đã có hành vi đổ ra môi trường rác thải rắn thông thường trái pháp luật với tổng khối lượng 353,060 tấn tại thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hưng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Ngọc Sử, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, cho biết trước khi bị cơ quan công an khởi tố, Cường chưa có tiền án, tiền sự gì, bị can làm nghề lái xe tải. Việc Cường có hành vi đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường, công an đang điều tra, chưa có thông báo kết quả về địa phương.