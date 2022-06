Hải Dương: Khởi tố cô gái trẻ gửi video khiêu dâm để câu view, tăng tương tác

Ngày 15.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa đấu tranh làm rõ vụ án, khởi tố một bị can lợi dụng không gian mạng để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo đó, từ khoảng tháng 3.2022, N.T.T.A (20 tuổi, trú tại P.Văn Đức, TP.Chí Linh) đã sử dụng tài khoản Zalo cá nhân để chia sẻ 2 video với tổng độ dài gần 3 phút cho 10 tài khoản Zalo khác.

Nội dung các video có tính khiêu dâm, trái với thuần phong mỹ tục. Tại cơ quan công an, N.T.T.A khai nhận những video trên đều được tải từ mạng internet, sau đó phát tán trên mạng xã hội để câu view, tăng tương tác.





Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an TP.Chí Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.T.A để tiếp tục điều tra về hành vi “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.