Hải Dương: Khởi tố nhóm bị can đánh đập, cướp xe máy của người đi đường

Ngày 12.1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 20 bị can về hành vi “cướp tài sản”. Các bị can này đã mang tuýp sắt, kiếm, vỏ chai bia đuổi đánh, cướp xe máy của người đi đường ở TP.Hải Dương vào tối 6.1, rạng sáng 7.1 vừa qua.

Một số bị can trú tại TP.Hải Phòng cũng đã bị Công an TP.Hải Phòng bắt giữ để tiếp tục điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, vào tối 6.1, Lê Đức Dương (18 tuổi, trú tại thôn Phú An, xã Cao An, H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, cầm đầu băng nhóm) đã rủ 11 người khác ở các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc sử dụng xe máy, mang theo vỏ chai bia, tuýp sắt dài khoảng 2 m đến TP.Hải Dương tìm "con mồi".

Sau đó, nhóm của Dương đã di chuyển sang H.Thanh Hà thì gặp nhóm 7 đối tượng trú tại TP.Hải Phòng do Vũ Minh Hiếu (18 tuổi, trú tại H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) cầm đầu. Hiếu mang theo 1 thanh kiếm dài khoảng 1 m. Cả hai nhóm đã cùng nhau quay lại TP.Hải Dương.





Khoảng 2 giờ ngày 7.1, nhóm Dương, Hiếu đến P.Thạch Khôi (TP.Hải Dương), sử dụng hung khí mang theo đánh bị thương một thanh niên rồi cướp chiếc xe máy Sirius BS 34B4 - 868.80 (trị giá khoảng 10 triệu đồng) của nạn nhân đi về hướng H.Gia Lộc (Hải Dương).

Di chuyển được khoảng 300 m, thấy xe máy không đi được nhanh nên Dương vứt lại ở rìa đường, sau đó cùng đồng bọn quay lại trung tâm TP.Hải Dương để tiếp tục tìm cách cướp xe nhưng không được.

Trong số các đối tượng ở Hải Dương có P.T.Q.C (15 tuổi, trú tại khu 5, TT.Gia Lộc, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) từng có tiền án về tội làm nhục người khác.

Vụ cướp xe máy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.