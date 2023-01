Thái Bình: Khởi tố 3 bị can cướp tài sản giữa ban ngày

Ngày 6.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với L.T.Đ (17 tuổi, trú tại xã Vũ Chính), N.Q.H (16 tuổi, trú tại xã Vũ Lạc) và P.T.A (17 tuổi, trú P.Trần Lãm, cùng thuộc TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội "cướp tài sản".

Các quyết định đã được Viện KSND TP.Thái Bình phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 2.1.2023, Đ. cùng H. và A. chở nhau trên 1 chiếc xe mô tô, “thủ” theo dao bấm và gậy, tuýp sắt nhằm mục đích đi cướp tài sản.

Khi đi đến trước cửa khách sạn Điệp Quy (P.Hoàng Diệu), phát hiện có 4 người chở nhau trên 2 xe máy, 3 bị can đã ép đầu xe, yêu cầu 4 người phải đi vào khu vực gần đó (thuộc P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) rồi dùng dao bấm đe doạ, rút tuýp sắt ra đánh.

4 bị hại gồm: Nguyễn Hữu K., Nguyễn Quang D. (cùng 17 tuổi); Vũ Công V. và Khổng Văn Ph. (cùng 18 tuổi, cùng trú tại H.Quỳnh Phụ, Thái Bình).





Sau khi đánh đập các nạn nhân, nhóm bị can đã chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại iPhone X màu trắng, 1 điện thoại iPhone 8 Plus, 1 điện thoại iPhone 6S Plus, cùng 570.000 đồng của 4 bị hại.

Nạn nhân sau đó đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an TP.Thái Bình. Nhận thông tin trình báo, lực lượng chức năng đã thành lập tổ công tác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ.

Chỉ sau 16 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận tin báo, Công an TP.Thái Bình đã bắt được 3 đối tượng, thu hồi tang vật vụ án.

Vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.