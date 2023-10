Hải Dương: Khởi tố ‘nữ quái’ giả danh bạn gái của con để lừa đảo mẹ

Ngày 3.10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Thành (Hải Dương) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng (48 tuổi, trú P.Lộc Hòa, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định - hiện ở P.Lãm Hà, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi giả danh bạn gái của con trai nạn nhân.

Trước đó, ngày 23.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Thành nhận được tin báo về việc từ ngày 28.6 - 26.8, Hồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Kết quả điều tra xác định, Hồng là công nhân của một công ty đóng trên địa bàn xã Tam Kỳ (H.Kim Thành). Thời gian làm việc tại công ty, Hồng quen biết bà V.T.H. (65 tuổi). Qua trò chuyện, bà H. kể cho Hồng có người con trai tên là N.T.X. (40 tuổi) hiện chưa lập gia đình.

Hoàng Thị Hồng tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Tháng 6.2023, Hồng nói với bà H. là mình có người bạn tên Hiền (40 tuổi) hiện độc thân, sinh sống tại TP.Hải Phòng (là người Hồng sẽ giả danh để lừa bà H.) muốn giới thiệu cho anh X.

Bà H. đồng ý. Hồng đưa số điện thoại của mình đang dùng và bảo với bà H. đây là số điện thoại của Hiền để về đưa cho anh X. kết bạn nói chuyện.

Nhận được số điện thoại của mẹ đưa, anh X. đã kết bạn qua mạng xã hội Zalo với tài khoản "Hiền Hp" do Hồng giả danh. Khi được mẹ con bà H. tin, Hồng 6 lần lấy danh nghĩa là Hiền để lừa tiền, tài sản của bà H. với tổng số 56,7 triệu đồng tiền mặt và một đôi hoa tai là 2 chỉ vàng.

Giữa tháng 9.2023, nghi ngờ Hồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên mẹ con bà H. đã trình báo cơ quan công an. Được biết, Hồng có 1 tiền án về tội mua bán trẻ em và ra tù tháng 9.2020.

Vụ giả danh bạn gái của con trai để lừa đảo mẹ đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.