Hải Dương: Nhiều cựu cán bộ xã bị truy tố vì bán đất trái thẩm quyền

Ngày 9.11, thông tin từ Viện KSND H.Bình Giang cho biết, đơn vị này vừa truy tố 15 bị can là cựu cán bộ xã Hồng Khê với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, do bán đất trái thẩm quyền.

Cụ thể, các bị can bị truy tố gồm: Bùi Đức Lập (60 tuổi, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Khê từ tháng 10.2015 đến ngày 15.7.2016); Nguyễn Hữu Tám (48 tuổi, Chủ tịch UBND xã Hồng Khê từ ngày 25.7.2016 đến tháng 6.2020); Trần Đức Thịnh (55 tuổi, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Khê nhiệm kỳ 2011 - 2015); Nguyễn Hữu Hiến (39 tuổi, cựu công chức địa chính xã Hồng Khê).

Ở thôn An Dật, các bị can bị truy tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, gồm: Phạm Xuân Hưởng (55 tuổi, cựu bí thư chi bộ); Vũ Xuân Thủy (67 tuổi, cựu trưởng thôn); Dương Quốc Vấn (58 tuổi, cựu bí thư chi bộ), Nguyễn Văn Đám (68 tuổi, cựu thanh tra nhân dân phụ trách thôn An Dật, kiêm thủ quỹ thôn).

Nhiều diện tích đất công ở xã Hồng Khê bị nguyên lãnh đạo, cán bộ bán trái thẩm quyền đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước D.T

Tại thôn Lôi Trì, các bị can Vũ Đình Đắc (59 tuổi, cựu bí thư chi bộ); Vũ Đình Ca (57 tuổi, cựu trưởng thôn); Nguyễn Hoài Chúc (74 tuổi, cựu chi ủy viên chi bộ, kiêm thủ quỹ thôn) cũng bị truy tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Tại thôn Phú Đa, các bị can bị truy tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, gồm: Vũ Quang Báu (68 tuổi, cựu bí thư chi bộ); Trần Văn Khiêm (74 tuổi, cựu trưởng thôn); Trần Thị Lan (48 tuổi, cựu phó bí thư chi bộ, kiêm thủ quỹ thôn); Đỗ Đức Thọ (65 tuổi, cựu phó trưởng thôn).

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2014 - 2017, lợi dụng thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo 3 thôn trên của xã Hồng Khê đã họp bàn, thống nhất tự ý bán đất công do UBND xã quản lý cho nhiều hộ dân để lấy kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng ở từng thôn.

Lãnh đạo 3 thôn ở xã Hồng Khê đã bán đất trái thẩm quyền 26.603,8 m2 cho 60 hộ dân, thu tổng số tiền hơn 6,6 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,8 tỉ đồng.