Hải Dương: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong

Chiều 22.9, lãnh đạo UBND xã Phạm Trấn, H.Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 9 tử vong do đuối nước.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể dưới sông Đĩnh Đào, thuộc địa phận xã Phạm Trấn. Sự việc được người dân thông báo đến cơ quan chức năng. Sau đó, lực lượng công an xã cùng người dân đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Dòng sông nơi phát hiện nữ sinh lớp 9 tử vong C.T.V

Qua xác minh, danh tính nạn nhân được xác định là em Hoàng Thị M. (14 tuổi, trú tại thôn Nam Cầu 1, xã Phạm Trấn, H.Gia Lộc). Em M. đang là học sinh lớp 9B, Trường THCS Phạm Trấn, con thứ 3 trong gia đình.

Công an xã Phạm Trấn phối hợp Công an H.Gia Lộc và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hải Dương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, em Hoàng Thị M. ngã xuống sông, bị đuối nước, tử vong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật, lúc 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bàn giao thi thể của nữ sinh M. cho gia đình để an táng.