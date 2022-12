Hải Dương: Phạt 2,5 triệu đồng người hoang báo bị cướp

Ngày 16.12, thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Ngũ Phúc (H.Kim Thành, Hải Dương) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với nam thanh niên có hành vi thông báo giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Nam thanh niên được xác định là L.V.Q (25 tuổi, trú xã Ngũ Phúc, H.Kim Thành, Hải Dương).

Theo đó, tối 2.12, Công an xã Ngũ Phúc tiếp nhận đơn trình báo của anh L.V.Q về việc bị cướp khi đang chạy xe máy một mình ở đường liên xã Ngũ Phúc - Kim Xuyên (thuộc thôn Quảng Đạt, xã Ngũ Phúc).





Theo trình báo của Q., khi đang lưu thông trên đường nói trên, Q. bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy, vượt từ sau lên áp sát và cướp 1 chiếc túi xách đang đeo trên người. Trong túi xách có 7 triệu đồng, 1 điện thoại, 1 chiếc ví, 1 căn cước công dân. Khi bị cướp, Q. bị ngã xe trầy chân, tay.

Công an xã Ngũ Phúc (H.Kim Thành) phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Kim Thành làm rõ vụ việc. Lực lượng công an phát hiện nhiều mâu thuẫn, nghi ngờ thông tin giả. Sau đó, Q. thừa nhận hành vi khai báo gian dối của mình, trình báo tin giả.

Theo lời Q., vì tiêu hết tiền vào việc chơi game, phải bán cả điện thoại, lo sợ gia đình biết chuyện nên đã hoang báo tin bị cướp.