Hải Dương: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 42 tỉ đồng

Ngày 13.12, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại địa bàn H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an H.Nam Sách điều tra, làm rõ đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến hơn 40 tỉ đồng do Phạm Tiến Hưng (30 tuổi, trú tại Khu Hoàng Hanh, TT.Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 8.2022, Hưng lấy tài khoản Master (tài khoản quản lý) trên website: https://agbong**.com rồi chia thành 5 tài khoản agent (tài khoản quản lý cấp thấp hơn).





Hưng giữ 1 tài khoản agent, số tài khoản còn lại cấp cho Nguyễn Hữu Tuấn (34 tuổi, trú xã An Lâm, H.Nam Sách, Hải Dương) và một số người khác để tiếp tục chia thành tài khoản cấp độ member (tài khoản người chơi), giao cho nhiều người khác để tham gia cá cược các trận đấu bóng đá.

Từ ngày 1.9 đến ngày 6.12, các nghi phạm trong đường dây đã thực hiện gần 12.000 lần cá cược, tổng số gần 420.000 điểm, tương đương gần 42 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 9.12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.