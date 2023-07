Hải Dương: Xe máy va chạm xe đầu kéo, 2 người tử vong

Ngày 27.7, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND xã Tam Kỳ (H.Kim Thành, Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Vào khoảng 9 giờ 15 cùng ngày, ông Bùi Văn M. (52 tuổi, trú xã An Ấp, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển xe máy BS 17B5 - 114.xx, chở theo một phụ nữ, lưu thông trên QL17B theo hướng Phú Thái - Ngọ Dương. Thời điểm này, xe đầu kéo BS 15C - 364.xx, kéo theo rơ moóc BS 15R - 015.xx do ông Đ.V.H (48 tuổi, trú xã An Thái, H.An Lão, TP.Hải Phòng) điều khiển lưu thông cùng chiều với xe máy.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông C.T.V

Thông tin ban đầu, khi đến Km 27+800 trên QL17B, đoạn qua xã Tam Kỳ, trong lúc tăng tốc để vượt qua xe đầu kéo, ông M. bất ngờ bị mất lái khi thấy một phương tiện khác lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, xe máy của ông M. va chạm với xe đầu kéo khiến ông M. tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền xã Tam Kỳ có mặt tại hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, người phụ nữ ngồi sau xe ông M. tử vong tại bệnh viện.

Công an H.Kim Thành đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.