Hai giải pháp của EVNCPC đạt giải thưởng ‘Tuổi trẻ sáng tạo’ toàn quốc năm 2026

Tác giả Diệp Thái Bảo Toàn (thứ 2 từ trái sang) đại diện nhận bằng khen cho nhóm tác giả có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2026 ẢNH: BTC

Tối 7.11, tại TP.Bắc Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên dương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" và trao giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2026. Trong 30 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được lựa chọn, có 2 giải pháp của đoàn viên, thanh niên EVNCPC đạt giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2026.

Kết quả này không chỉ ghi nhận nỗ lực của các nhóm tác giả mà còn cho thấy tinh thần chủ động nghiên cứu, đổi mới công nghệ, giải quyết những bài toán từ thực tiễn sản xuất của người lao động ngành điện miền Trung.

Hai giải pháp được vinh danh gồm "Xây dựng công cụ số hóa dữ liệu cao độ phục vụ tự động thiết kế trắc dọc lưới điện" và "Xây dựng Hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối TP.Đà Nẵng". Đây đều là những nghiên cứu gắn trực tiếp với yêu cầu chuyên môn của ngành điện, hướng đến ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thiết kế và quản lý vận hành lưới điện.

Nhóm tác giả giải pháp “Xây dựng công cụ số hóa dữ liệu cao độ phục vụ tự động thiết kế trắc dọc lưới điện”

Giải pháp "Xây dựng công cụ số hóa dữ liệu cao độ phục vụ tự động thiết kế trắc dọc lưới điện" do nhóm tác giả Hồ Lê Bảo Trâm và Diệp Thái Bảo Toàn (chuyên viên Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung) cùng Hồ Quốc Việt (tổ trưởng Văn phòng Công ty Điện lực Đà Nẵng) thực hiện. Với giải pháp này, việc ứng dụng công cụ số vào xử lý dữ liệu cao độ góp phần hỗ trợ tự động hóa quá trình thiết kế, nâng cao hiệu quả công việc và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đầu tư, xây dựng lưới điện.

Giải pháp "Xây dựng hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối TP.Đà Nẵng" là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhân (chuyên viên Ban Kỹ thuật EVNCPC), Lê Trần Hoàng Việt (chuyên viên Phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Đà Nẵng) và Hồ Ngọc Lưu (chuyên viên Ban An toàn EVNCPC). Giải pháp hướng đến ứng dụng công nghệ thông minh trong điều chỉnh điện áp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng điện áp và vận hành lưới điện phân phối.

Nhóm tác giả giải pháp “Xây dựng Hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối TP.Đà Nẵng”

Điểm chung của 2 công trình là đều bắt nguồn từ yêu cầu thực tế, lấy hiệu quả ứng dụng làm mục tiêu và lấy chuyên môn kỹ thuật làm nền tảng cho đổi mới sáng tạo. Từ những vấn đề cụ thể trong công việc hằng ngày, các tác giả đã nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ, góp phần từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành hệ thống điện.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Bắc Ninh như dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và di tích Đền Đô; tham quan, tìm hiểu mô hình sáng tạo tại Công ty Cổ phần SMP Holdings công nghệ cao. Những hoạt động này góp phần kết nối, giao lưu giữa các đại biểu, đồng thời tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu các mô hình sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

Hai giải pháp được lựa chọn trong số 30 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc là niềm tự hào của các nhóm tác giả và EVNCPC. Thành quả này tiếp thêm động lực để tuổi trẻ EVNCPC tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, mạnh dạn nghiên cứu, làm chủ công nghệ, đưa tri thức và sáng kiến vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh; qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng EVNCPC ngày càng hiện đại, phát triển bền vững.