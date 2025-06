Hai giờ đồng hồ 'tắm mưa' cùng G-Dragon

Đêm diễn nhớ đời của 'ông hoàng Kpop' G-Dragon

Khi concert K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank chính thức bắt đầu cũng là lúc trời đổ mưa và ngày càng nặng hạt, đặc biệt là đến màn xuất hiện được chờ đợi nhất của G-Dragon mà fan Việt thường gọi vui bằng cái tên thân mật: "anh Long". Nhưng cũng tương tự concert Anh trai vượt ngàn chông gai, hàng nghìn fan nhất quyết không chịu tránh mưa để được hướng mắt về phía sân khấu ngắm nhìn thần tượng của mình.

Nhóm tripleS mở đầu đêm nhạc với sự trong trẻo nhưng cũng hết sức cá tính. 8 nữ idol lần lượt chiêu đãi khán giả 5 bài hát bao gồm You Are Alive, Girls Never Die, Rising, Non Scale và Invincible.

Trời đổ mưa ngay từ tiết mục trình diễn mở màn của nhóm tripleS Ảnh: T.H

Sân khấu được nhường lại cho TEMPEST, nhóm nhạc nam khuấy đảo sân khấu với những giai điệu đầy sôi động và cá tính. Không làm khán giả thất vọng, họ mang đến một bản phối mới đầy rạo rực cho ca khúc Dangerous và ghi điểm với màn cover Sóng tình - bài hit Vpop từ thập niên 2000 của nhóm nhạc MTV.

Nhóm nhạc nam TEMPEST khuấy đảo sân khấu Ảnh: T.H

Ca sĩ Việt Nam duy nhất được chọn góp mặt cuối cùng cũng đã lộ diện: chính là Quang Hùng MasterD. Dù chỉ mang đến hai bài hát Đừng khóc một mình và Thuỷ triều, "anh trai" này không chỉ "say hi" mà còn hớp hồn khán giả.

Quang Hùng MasterD - ca sĩ Việt Nam duy nhất được chọn góp mặt Ảnh: T.H

DPR Ian có một set diễn đầy cuốn hút với các bản hit: Mood, So Beautiful, Don't Go Insane, Calico và Nevers cùng màn guitar solo điêu luyện.

"Chị đại" CL đốn tim khán giả bằng các màn trình diễn Chuck, The Baddest Female, Spicy... Mỗi bài hát CL chọn trình diễn tại concert đều gắn liền với trải nghiệm trưởng thành của khán giả, với những bức thông điệp đầy tích cực.

"Chị đại" CL với màn trình diễn đầy sôi động Ảnh: T.H

Càng về cuối buổi hòa nhạc, mưa càng nặng hạt hơn nhưng không vì thế mà có thể làm nhạt nhòa màn xuất hiện được chờ đợi nhất của nhân vật chính. Và khi G-Dragon bước ra với thanh âm đầy cuồng nhiệt của Power, đêm nhạc K-Star Spark in Vietnam 2025 chính thức thuộc về "ông hoàng Kpop". Khán giả ngay lập tức nhún nhảy, hú hét và hát theo lời bài hát của G-Dragon bởi "giây phút định mệnh" cuối cùng cũng đã đến.

"Anh Long" của fan Việt cuối cùng cũng xuất hiện Ảnh: T.H

Mặc cho màn mưa trắng xóa và nặng hạt hơn bao giờ hết, G-Dragon vẫn khuấy đảo với những thanh âm sôi động và cuồng nhiệt. Ông hoàng nhạc pop "chơi" liền tù tì các bản hit mới, từ Power đến Home sweet Home, Too Bad, còn người hâm mộ thì lâng lâng trong từng giai điệu ca từ, cũng như từng điệu nhảy điệu nghệ của anh bên cạnh dàn vũ công.

Duyên dáng, điệu nghệ và ngông nghênh... - chính xác là G-Dragon Ảnh: T.H

Sự duyên dáng trong cách trò chuyện, sự "ngông nghênh" trong từng nhịp di chuyển của G-Dragon đã biến đại nhạc hội càng trở nên khó quên. Thanh xuân như ùa về khi G-Dragon cất giọng các bài "hit" của mình như Crayon, Crooked... Màn mưa trắng xóa như một bối cảnh hoàn hảo, mà ở đó, âm nhạc và sự thăng hoa của người nghệ sĩ đạt đến đỉnh cao, trở nên vỡ oà.

Chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, người hâm mộ đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến họ bùng nổ bởi âm nhạc, tài năng ẩn chứa sức mạnh kết nối và truyền đi sự nhiệt huyết. "Cơn mưa trắng xóa đó đã cuốn đi tất cả lo lắng, chỉ giữ lại những màn trình diễn thăng hoa và niềm xúc động mạnh khi được sống lại tuổi thanh xuân cùng các nghệ sĩ", một người hâm mộ chia sẻ.

Fan Việt thỏa mong ước được tận mắt thấy thần tượng G-Dragon Ảnh: BTC

Trong 40.000 fan đó còn có không ít ngôi sao, ca sĩ Việt Nam. Không chỉ để "đu" idol, với họ đây còn là một cơ hội trải nghiệm, học hỏi và được truyền cảm hứng.