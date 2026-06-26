Hải Hà Kotobuki về tay OCH: Mảnh ghép hoàn thiện hai trụ cột chiến lược

Chiến lược tái định vị và đồng bộ hệ sinh thái:

OCC sẽ thực hiện tái định vị thương hiệu cho HKC, áp dụng mô hình tái cơ cấu thành công từ Kem Tràng Tiền và Givral.

Triển khai giải pháp đồng bộ

Tạo hiệu ứng bán chéo nhờ kết nối HKC với mạng lưới phân phối của Kem Tràng Tiền và kênh khách hàng doanh nghiệp cao cấp của Givral, giúp tối ưu dòng tiền.

"Mảng kinh doanh Hàng tiêu dùng và Bất động sản sẽ là hai trụ cột chiến lược mà OCH tập trung đẩy mạnh, là nguồn lực để doanh nghiệp bứt phá trong thời gian tới", ông Nguyễn Đức Minh, Tổng giám đốc OCH cho biết.

Mục tiêu tài chính: OCH đặt mục tiêu nâng biên EBITDA của Hải Hà – Kotobuki từ 3,3% (năm 2025) lên 13,3% (vào năm 2030), tạo nguồn dòng tiền ổn định từ năm 2026.

Phát triển trụ cột thứ hai: Song song với mảng FMCG, OCH tiếp tục đẩy mạnh trụ cột Hospitality & Bất động sản nghỉ dưỡng. Công ty kế hoạch gia tăng tỷ lệ sở hữu tại IDS lên 48 - 49%, bổ sung các tài sản chất lượng cao (Melia Hạ Long Bay, MGallery Ninh Vân Bay, văn phòng hạng A tại Hà Nội), đẩy tổng tài sản OCH lên gần 9.000 tỉ đồng.



