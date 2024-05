Hai hoa hậu Mỹ đồng loạt trả vương miện

UmaSofia Srivastava đăng quang Miss Teen USA vào tháng 9.2023 INSTAGRAM NV

Trên Instagram cá nhân, UmaSofia Srivastava bất ngờ thông báo từ bỏ vương miện Miss Teen USA 2023, chưa đầy 8 tháng sau khi giành được danh hiệu này. Cô cho biết bản thân đưa ra quyết định này vì các giá trị cá nhân không còn phù hợp với định hướng của tổ chức đứng sau cuộc thi. Cô gửi lời cảm ơn vì sự hỗ trợ từ gia đình, các chị em cùng dự thi và những người hâm mộ. Người đẹp trân trọng khoảng thời gian đã qua cũng như những trải nghiệm với tư cách là người Mỹ gốc Mexico - Ấn Độ đầu tiên giành được danh hiệu này.



Sau bài đăng của UmaSofia Srivastava, tổ chức Miss Teen USA đăng bài bày tỏ sự tôn trọng với quyết định của người đẹp và cho biết chủ nhân mới của danh hiệu này sẽ sớm được công bố.

Noelia Voigt cũng vừa trả lại vương miện. Cô đăng quang Miss USA vào tháng 9 năm ngoái trước khi đại diện Mỹ tại Miss Universe 2023 và vào top 20 chung cuộc INSTAGRAM NV

Quyết định của UmaSofia Srivastava gây xôn xao cộng đồng fan sắc đẹp Mỹ cũng như quốc tế, nhất là khi thông báo này được đưa ra hai ngày sau khi Noelia Voigt - Miss USA 2023, tuyên bố từ bỏ danh hiệu. Cụ thể, hôm 6.5, Noelia chia sẻ trên trang cá nhân: "Trong cuộc sống, tôi thực sự đánh giá cao tầm quan trọng của việc đưa ra những quyết định mang lại cảm giác tốt nhất cho bạn và sức khỏe tinh thần của bạn. Hành trình của tôi với Miss USA vô cùng ý nghĩa khi được đại diện cho bang Utah với niềm tự hào và sau đó là đại diện Mỹ tại Miss Universe. Đáng buồn thay, tôi đã đưa ra quyết định rất khó khăn là từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Mỹ 2023". Cô cũng nhắn nhủ: "Đừng bao giờ thỏa hiệp với sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn".

Ngoài ra, khi UmaSofia Srivastava thông báo từ bỏ danh hiệu, Noelia Voigt cũng đưa ra bình luận ủng hộ đàn em: "Yêu em, tự hào về em, thiên thần của chị".

Việc cả Noelia Voigt lẫn UmaSofia Srivastava từ bỏ danh hiệu khiến dân tình bàn tán xôn xao INSTAGRAM NV

Việc cả Noelia Voigt và UmaSofia Srivastava đều từ bỏ danh hiệu hoa hậu đang trở thành đề tài gây bàn tán xôn xao. Cộng đồng fan sắc đẹp cho rằng động thái của hai nàng hậu này cho thấy sự bất ổn đáng quan ngại trong nội bộ ban tổ chức. Trong quá khứ, hai cuộc thi Miss USA và Miss Teen USA được điều hành bởi tổ chức Miss Universe (MUO). Đến năm 2020, quyền tổ chức 2 cuộc thi này được cấp cho Crystle Stewart (Hoa hậu Mỹ 2008). Sau cuộc thi Miss USA 2022, MUO đã đình chỉ ban tổ chức do Crystle Stewart đứng đầu vì những cáo buộc thiên vị đối với tân hoa hậu R'Bonney Gabriel. Cuộc thi cũng bị phanh phui nhiều mặt tối qua bộ phim tài liệu How to fix a pageant (2023) khiến dư luận sửng sốt.

Tháng 8.2023, có thông báo rằng Stewart đã từ chức chủ tịch tổ chức Miss USA và nhà thiết kế thời trang Laylah Rose lên thay thế. Tuy nhiên, Rose được cho là không thực hiện những thay đổi tích cực đối với tổ chức.