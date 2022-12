Hài hòa lợi ích quanh dự án thu phí BOT QL51

Như Thanh Niên đã đề cập, sau khi Cục Đường bộ VN có văn bản đề nghị Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - nhà đầu tư quản lý, khai thác các trạm thu phí BOT trên QL51) tạm dừng thu phí từ ngày 17.12, phía BVEC đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị không thực hiện đề xuất nêu trên của Cục Đường bộ VN với lý do công ty chưa hoàn được vốn, bao gồm trả nợ vay ngân hàng và vốn sở hữu của nhà đầu tư. Trước đó, nội dung đề xuất của Cục Đường bộ VN có đưa ra nhận định về thời điểm hoàn vốn của dự án BOT QL51 (DA) là ngày 9.3.2022; thời điểm kết thúc thu phí và thời điểm tạm dừng thu từ 17.12.2022.

Trả lời Thanh Niên trong ngày 17.12, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết giữa các bên vẫn chưa đạt thống nhất nên Bộ GTVT tiếp tục ủy quyền Cục Đường bộ VN đàm phán, vì vậy DA tạm thời chưa dừng thu phí từ 17.12.

Có thể dừng ngay

Nhận xét về khúc mắc “điểm hoàn vốn” của DA, bạn đọc (BĐ) Phong NV nêu: “Trước mắt có thể dừng ngay việc thu phí trên QL51 vì với mật độ lưu thông rất cao thì việc đầu tư đã phải hoàn vốn từ rất lâu mới đúng. Nếu vẫn chưa chứng minh được, có thể tạm thời chuyển sang hình thức thu phí tự động thì trong chừng 1 tháng sẽ minh bạch được dòng tiền, từ đó điểm hoàn vốn DA sẽ bày ngay ra trước mắt các bên”. Tán thành với quan điểm này, BĐ Huu Phuoc nhận xét: “Dừng thu là hợp lý. Nếu sau khi quyết toán mà chưa đủ thì có thể thu thêm cho đủ. Nếu thu dư thì lại ảnh hưởng quyền lợi người dân”.

Trên thực tế, DA được đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 4.2013. Thời gian thu phí dự kiến khoảng 20 năm 6 tháng 11 ngày (kết thúc vào ngày 12.1.2030). Nhưng Cục Đường bộ VN đánh giá do cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa triển khai thực hiện, dẫn đến lưu lượng xe thực tế của DA cao hơn so với phương án tài chính dự kiến, dẫn đến thời gian thu phí của DA có nhiều thay đổi, có thể kết thúc sớm hơn so với hợp đồng đã ký. BĐ Tran Van Mai bức xúc: “Thu vượt lâu quá rồi, dừng ngay luôn, dứt khoát luôn, đừng dự kiến nữa”.





Nhiều BĐ cũng nhắc đến “nỗi ám ảnh trong những kỳ nghỉ lễ” khi lưu thông giờ cao điểm qua trạm BOT trên tuyến QL51 thường để lại “một trải nghiệm bực dọc”. BĐ Bình Trần lưu ý: “Đến giờ DA vẫn thu phí thủ công, thời buổi công nghệ 4.0 mà nhà đầu tư còn duy trì hình thức như thế đã ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng, chưa kể hệ quả trước mắt là khó tính toán chính xác hiệu quả tài chính thực tế, dẫn đến tranh cãi”.

Tìm giải pháp thỏa đáng

“Chắc chắn Cục Đường bộ VN khi đưa ra đề xuất cũng đã kiểm tra đầy đủ số liệu thu phí”, BĐ nghia4747 nêu ý kiến, đồng thời đặt câu hỏi: “Nhưng tại sao các số liệu thu phí này chưa khiến nhà đầu tư tâm phục khẩu phục?”. Để giải quyết vấn đề này, BĐ Nghiahuynh đề xuất giải pháp: “Mời kiểm toán nhà nước vào sẽ biết được trạm thu phí này thu thiếu, đủ, hay thừa ngay”.

Câu chuyện đảm bảo, hài hòa lợi ích cho cả nhà đầu tư và người dân, theo đa số BĐ, là đáng cân nhắc. Tuy nhiên, tình trạng “cơ quan quản lý đề xuất dừng, còn nhà đầu tư cứ tiếp tục thu” khiến bức tranh về các BOT trên QL51 lâm vào cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” là điều hoàn toàn không nên xảy ra. BĐ Nguyễn Đức Lịch nêu ý kiến: “Cứ tình trạng này thì chưa biết đến bao giờ mới dừng thu phí. Mọi xung đột lợi ích sẽ khó giải quyết nếu Cục Đường bộ VN không có biện pháp rốt ráo, thỏa đáng”.