Vì sao Trạm BOT trên quốc lộ 51 chưa dừng thu phí?

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong ngày 17.12, các trạm thu phí T1, T2 (Đồng Nai) và T3 (Bà Rịa - Vũng Tàu) trên quốc lộ 51 vẫn diễn ra việc thu phí bình thường mặc dù trước đó Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất tạm dừng thu phí dự án BOT quốc lộ 51 từ hôm nay (17.12).

Trả lời PV Thanh Niên cùng ngày, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - đơn vị quản lý, khai thác quốc lộ 51) Đinh Hồng Hà, nói rằng đơn vị vẫn chưa dừng thu phí, đang đàm phán với Cục Đường bộ Việt Nam để thống nhất quyết toán vốn đầu tư và xác định thời gian tạo lợi nhuận của nhà đầu tư.

Ông Hà cũng cho biết: "Trước đó, BVEC có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị không thực hiện đề xuất đơn phương của Cục Đường bộ Việt Nam về việc tạm dừng thu phí tại dự án BOT quốc lộ 51 vào ngày 17.12".

Theo ông Hà, hiện công ty chưa hoàn được vốn, bao gồm trả nợ vay ngân hàng và vốn sở hữu của nhà đầu tư. “Do vẫn đang đàm phán nên chưa tạm dừng thu phí vào ngày 17.12 như đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản ban hành ngày 23.11.2022”, ông Hà nói.





Trước đó, ngày 8.12, Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Tuấn Anh chủ trì cuộc họp để “Giải quyết các tồn tại trong quá trình thực hiện quyết toán, xác định thời điểm dừng thu phí BOT quốc lộ 51”.

Ngày 9.12, Bộ GTVT ra thông báo kết luận cuộc họp. Theo đó, Thứ trưởng Lê Tuấn Anh giao Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục có buổi làm việc thương thảo, đàm phán lần thứ 18 với BVEC, có sự tham gia của các ngân hàng cho vay vốn và các cơ quan tham mưu của Bộ GT-VT, Thanh tra Bộ, Ban QLDA 7 để giải quyết các tồn đọng của hợp đồng và xác định thời điểm tạm dừng, dừng thu phí trên nguyên tắc hợp đồng đã ký, phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, không ảnh hưởng tới khiếu nại của các bên liên quan.

Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuyến đường này do BVEC quản lý và khai thác từ năm 2013. Tại đây BVEC đã đặt 3 trạm thu phí BOT gồm T1, T2, T3. Theo phụ lục hợp đồng ký vào năm 2017, thời gian thu phí dự án dự kiến kết thúc vào tháng 1.2030. Tuy nhiên do lưu lượng xe qua trạm thực tế cao hơn so với tính toán trước đây nên thời gian thu phí hoàn vốn sẽ kết thúc sớm hơn so với dự kiến.