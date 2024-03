Hai học sinh Phú Yên đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng nói xanh

4 đội thi xuất sắc đã tranh tài cho ngôi vị cao nhất vào tối ngày 24.3 gồm bảng tiếng Anh: đội LifeSphere và đội The Storm; bảng tiếng Việt: đội Nấm Cao và đội Mầm Chồi Lá.

Kết quả đội Nấm Cao và đội LifeSphere đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân của cuộc thi “Tiếng nói xanh”. Đội Nấm Cao gồm Đỗ Phúc Nhật Minh (Trường Vinschool Smart City, Hà Nội) và Ngô Trí Dũng (Trường Vinschool The Harmony, Hà Nội) trình bày ý tưởng sử dụng hai nhiên liệu thô là bã cà phê và siêu nấm “Fungal Mycelia” để tổng hợp thành một chất liệu mới thay thế chất liệu da tự nhiên và da PU để sản xuất nội thất ô tô. Đội LifeSphere gồm Phạm Bằng An (Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội) và Nguyễn Trần Minh Khuê (Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội) với sáng kiến "Nano-Pods - Innovative Solution", mô hình phòng khám di động xanh.

Giải nhì thuộc về đội Mầm Chồi Lá, đội The Storm với 2 học sinh Phạm Ngân Hà, Nguyễn Ngọc Linh (Vinschool Smart City, Hà Nội).