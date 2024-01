Hai khuôn in tín phiếu ở Quảng Ngãi được công nhận bảo vật quốc gia

Chiều 20.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận 2 hiện vật là khuôn in tín phiếu mệnh giá 1 đồng và khuôn in tín phiếu mệnh giá 50 đồng, có niên đại từ năm 1947 là bảo vật quốc gia.

Hiện, hai bảo vật này đang được lưu giữ tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Khuôn in tín phiếu mệnh giá 1 đồng và khuôn in tín phiếu mệnh giá 50 đồng ở Quảng Ngãi được công nhận bảo vật quốc gia C.T.V

Đợt này, Thủ tướng Chính phủ công nhận 29 hiện vật là bảo vật quốc gia, trong đó tỉnh Quảng Ngãi có 2 hiện vật nói trên. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch UBND các cấp nơi có bảo vật quốc gia tổ chức quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của luật Di sản văn hóa.

Khuôn in tín phiếu mệnh giá 50 đồng C.T.V

Khuôn in tín phiếu mệnh giá 1 đồng C.T.V

Theo tìm hiểu của PV Báo Thanh Niên, 2 khuôn in tín phiếu nói trên được sử dụng tại xưởng in tín phiếu của Liên khu 5 tại Xà Nay (1947 - 1950) ở xã Sơn Nham, H.Sơn Hà (Quảng Ngãi). Xưởng in tín phiếu này có diện tích 2 ha, gồm: nhà xưởng, nhà ở và nhà làm việc.

Lúc mới thành lập, phân xưởng in được trang bị 5 máy minet, vận hành bằng đạp chân để cung cấp điện thắp sáng. Các loại tín phiếu được in và phát hành có mệnh giá 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng và 500 đồng.