Hai lần đặt cược vào nền y học Việt Nam của cụ bà ngoại quốc gần trăm tuổi





Phẫu thuật thay khớp háng trái 2 năm trước

Năm 2023, ở tuổi 89, cụ bà D.K bị té ngã gãy liên mấu chuyển xương đùi trái. Do tuổi cao và mang nhiều bệnh nền nặng như suy thận mạn, tăng huyết áp và hở van tim hai lá, cụ được đánh giá có nguy cơ biến chứng cao khi phẫu thuật, nên nhiều cơ sở y tế địa phương từ chối can thiệp phẫu thuật.

Không muốn nhìn người thân chịu đau đớn kéo dài, gia đình đưa cụ sang Việt Nam tìm cơ hội điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, nơi rất nhiều người tại địa phương của bà từng điều trị thành công các bệnh lý xương khớp phức tạp và có thể đi lại trở lại sau thời gian dài mất vận động.

Tại đây, sau khi được phối hợp đa chuyên khoa điều trị giảm đau, kiểm soát huyết áp, cải thiện chức năng thận và thể trạng, cụ K. được BS.CKI Sơn Tấn Ngọc, bác sĩ chuyên Khoa Chấn thương chỉnh hình thực hiện thay khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng. Ca mổ thành công, cụ hồi phục và đi lại được chỉ sau một tuần.

Bà D.K 2 lần thay khớp háng ở độ tuổi 90 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Tai nạn lần 2 gãy cổ xương đùi phải và một lần nữa lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn

Kết quả ngoài mong đợi trong đợt điều trị vào năm 2023 đã trở thành lý do để hai năm sau, gia đình tiếp tục tin tưởng đưa cụ sang Việt Nam điều trị sau tai nạn sinh hoạt.

Cuối năm 2025, ở tuổi 91, cụ D.K tiếp tục gặp một biến cố khác: Tai nạn sinh hoạt gây té ngã và đau dữ dội vùng háng phải, gần như không thể ngồi dậy hay tự xoay trở. Gia đình lập tức đưa cụ trở lại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn gặp BS.CKI Sơn Tấn Ngọc để điều trị.

Với loạt bệnh nền phức tạp, tình trạng suy nhược, tuổi cao, cùng tiền sử từng trải qua một ca đại phẫu vào hai năm trước khiến cho việc điều trị lần này phức tạp hơn rất nhiều.

BS.CKI Sơn Tấn Ngọc trong ca phẫu thuật điều trị cho bà D.K ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Các bác sĩ Nam Sài Gòn đã tiến hành hội chẩn, cân nhắc kỹ lưỡng các phương pháp nhằm "hóa giải" những rủi ro có thể xảy ra trong ca phẫu thuật. Sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa không chỉ tập trung ổn định huyết áp, cân bằng điện giải, kiểm soát chức năng thận để ổn định tình trạng sức khỏe trước ca phẫu thuật, mà còn chủ động xây dựng các phương án dự phòng đối với nguy cơ biến chứng tim mạch cho bà D.K.

Khi tình trạng đủ ổn định, ca phẫu thuật thay khớp háng bán phần được tiến hành ngay lập tức để tái lập khả năng vận động cho người bệnh. Ekip Chấn thương chỉnh hình gồm BS.CKI Sơn Tấn Ngọc và BS Lê Võ Vĩnh Khải tiếp cận vùng gãy và ghi nhận cổ xương đùi phải đã gãy hoàn toàn, di lệch xa vị trí ban đầu. Phần đầu xương bị hư hỏng được cắt bỏ, lòng ống tủy được làm sạch và chuẩn bị để đặt chuôi khớp nhân tạo không xi-măng.

Sau đó, các bác sĩ lắp khớp háng mới bằng vật liệu hiện đại được ưa chuộng trong các ca thay khớp háng cho người lớn tuổi gần đây. Đồng thời, căn chỉnh tại chỗ cho khớp đạt tầm vận động tự nhiên, hạn chế tối đa nguy cơ trật khớp. Cuối cùng, vùng mổ được rửa sạch, đặt dẫn lưu và khâu phục hồi theo đúng giải phẫu.

Tình trạng khớp háng phải trước và sau phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Trong quá trình phẫu thuật, đã có lúc huyết áp của cụ tăng vọt lên 180–200 mmHg, mức đủ để gây ra biến chứng tim mạch nguy hiểm, ngưng tuần hoàn ngay trên bàn mổ nếu không xử trí đúng cách, đúng như dự đoán từ phiên hội chẩn trước đó. Nhờ việc chủ động xây dựng các phương án dự phòng, ekip phẫu thuật và ekip Gây mê Hồi sức đã kiểm soát kịp thời huyết áp cho người bệnh và duy trì ổn định cho đến khi ca mổ hoàn tất. Đây là yếu tố quyết định giúp ca phẫu thuật diễn ra an toàn.

Hồi phục nhanh chóng ngoài mong đợi ở tuổi 91

Điều đáng kinh ngạc hơn cả là khả năng hồi phục của người bệnh. Chỉ sau hai ngày, cụ K. đã có thể ngồi dậy, tập đứng và tập đi với khung hỗ trợ, không ghi nhận rối loạn huyết động hay biến chứng thận, những nguy cơ thường gặp ở người lớn tuổi sau phẫu thuật lớn. Một tuần sau, cụ xuất viện, tinh thần minh mẫn và đã có thể vận động nhẹ nhàng.

Không dừng lại ở đó, hành trình phục hồi của cụ K. vẫn tiếp tục sau khi rời bệnh viện. Trong nhiều tháng, BS Sơn Tấn Ngọc trực tiếp theo dõi, giữ liên lạc và hướng dẫn chương trình tập vận động phù hợp với thể trạng người bệnh.

Theo bác sĩ Ngọc, yếu tố quan trọng giúp cụ K. phục hồi tốt không chỉ đến từ phẫu thuật đúng kỹ thuật, mà còn nhờ sự kiên trì tập luyện mỗi ngày của người bệnh. Từ những bước đi còn dè dặt ban đầu, cụ dần cải thiện khả năng vận động, tự tin hơn trong sinh hoạt.

"Bà vẫn thường xuyên gửi video tập đi cho tôi xem. Mỗi lần nhìn thấy bà đi vững hơn một chút là thêm một niềm vui lớn với tôi", BS Ngọc chia sẻ.

Bà D.K đã có thể tập vận động với hướng dẫn của BS.CKI Sơn Tấn Ngọc chỉ 2 ngày sau phẫu thuật thay khớp háng phải ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Ở tuổi 91, việc trải qua liên tiếp hai ca thay khớp háng trong vòng hai năm, lại mang nhiều bệnh nền nặng, là điều hiếm thấy. Nhưng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở thành công của hai ca mổ, mà còn ở niềm tin mà gia đình đã gửi gắm nơi đội ngũ bác sĩ Việt Nam.

Hai lần đặt cược vào y học Việt Nam và hai lần nhận lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Đó là minh chứng cho trình độ chuyên môn, sự tận tâm và tinh thần đồng hành vì người bệnh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, nơi luôn sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho mọi người bệnh, bất kể họ đến từ đâu.