Hai lãnh đạo bảo mật Twitter rời công ty

Twitter đã xác nhận với New York Times rằng cựu Giám đốc an ninh Peiter Zatko đã rời khỏi công ty, trong khi Giám đốc an ninh thông tin Rinki Sethi sẽ rời Twitter trong những tuần tới.

CEO Agrawal được cho là đã nói với nhân viên của mình rằng các quyết định điều chỉnh nhân sự được đưa ra sau khi công ty thực hiện đánh giá cách thức tổ chức lãnh đạo và tác động đến công việc là ưu tiên hàng đầu.

Zatko gia nhập Twitter vào tháng 11.2020 sau một sự cố nhiều tài khoản Twitter cao cấp bị xâm phạm. Trước đây Zatko từng làm việc tại DARPA, Google và Stripe, đồng thời là thành viên của nhóm hacker Cult of the Dead Cow vào những năm 1990.





Sethi, cựu Phó chủ tịch IBM về bảo mật thông tin, cũng gia nhập công ty sau vụ hack Bitcoin vào tháng 7.2020. Theo New York Times, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật quyền riêng tư của Twitter Lea Kissner đang tạm thời tiếp quản vị trí cũ của Sethi.

Agrawal, người trước đây là Giám đốc kỹ thuật Twitter, đã mất rất ít thời gian để định hình lại Twitter sau khi tiếp quản vị trí mà Jack Dorsey để lại vào cuối tháng 11 năm ngoái. Ngay vào tháng sau đó, ông sa thải Michael Montano và Dantley Davis - các cựu giám đốc thiết kế và kỹ thuật của công ty nhằm mục đích thiết lập Twitter để đạt được các mục tiêu mà Agrawal đặt ra.